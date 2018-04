Saksøkte sin egen sønn etter milliongevinst i Lotto

Mannen har tapt sitt søksmål på alle punkter. Sønnen får lov å beholde både de 2,4 millionene han arvet etter sin mor og BMW-en som hun hadde kjøpt til ham og registrert i sitt eget navn, skriver Fædrelandsvennen.

Det var sommeren 2016 at mannen vant over 3,9 millioner kroner i Lotto. Dagen etter han at mottok pengene fra Norsk Tipping, overførte han alt sammen til sin kone.

Kreditorer på nakken

Det hører med at mannen var under tvungen gjeldsordning og at samlet krav mot ham beløp seg til rundt 3,2 millioner kroner.

Kona kjøpte altså bil til sønnen, registrert i eget navn. Hun var alvorlig syk og 3. februar 2017 skrev hun testamente. Der fikk sønnen arve både bilen og de 2,4 millioner kronene som sto på konto. Hennes mann skrev under testamentet og to personer bevitnet det hele.

Uka etter, den 10. februar 2017 døde kvinnen.

Stevnet sin egen sønn

Oktober samme år tok hennes enkemann ut stevning mot sin egen sønn. Han krevde penger og bil tilbake.

For det første mente han at lotto-kupongen var levert via hans eget spillkort, ikke konas. Samtidig mente han at testamentet ikke kunne regnes som en ektepakt og han mente også at det var snakk om en ugyldig gaveoverføring til kona. Han har også vist til gjeldsordningen og sine egne kreditorers rettigheter.

Retten er enig i at det var mannen selv som vant gigant-premien siden det på den aktuelle dag var spilt både fra hans eget spillkort og fra konas spillkort.

Men utover det er Kristiansand Tingrett lite enig med lotto-vinneren. Retten er ikke så opptatt av om det er foregått en gyldig gaveoverføring den dagen mannen overførte alle pengene til sin kone. Retten er derimot opptatt av testamentet som ble skrevet 3. februar 2017.

Klar viljeserklæring

Siden mannen skriver under, mener retten at han er innforstått med at både bilen og millionene på konas konto tilhører hennes rådighetsdel i ekteskapet - en klar viljeserklæring fra mannen side. Han skrev også fra seg retten til å sitte i uskiftet bo.

Mannen har hevdet han skrev under under press. Begge vitnene som var til stede avviser dette.

Retten er klar på at sønnen kan beholde både bil og millioner. Mannen får altså ingenting av lottogevinsten sin. Men han får ei saftig regning etter rettssaken. Han dømmes til å betale sønnen samlede saksomkostninger på like over 246.000 kroner.

Det var NRK Sørlandet som først omtalte denne saken

Forsøket på å blande inn kreditorene bak mannens gjeld, godtok heller ikke retten.

«Retten kan ikke se at det er rettslig adgang til å sette til side ektepakten med den følge at gaveoverføringen mellom ektefellene er ugyldig, på bakgrunn av rene formålsbetraktninger og hensynet til kreditorene», skriver dommerfullmektig, Andreas Helldal i sin rettsvurdering i dommen som ble avsagt forrige uke.