Støre ber Olemic Thommessen trekke seg

– Presidenten har knapt foretatt seg noe fra slutten av desember til ordinære møter i februar. Da har han ikke vært så på denne saken som han burde vært. Det gir ikke god tillit for at det blir tilstrekkelig oppfølging i den kritiske fasen vi nå går inn i, sier Støre til NRK.

Ap-lederen sier at han har kommet til konklusjonen om å anmode Thommessen om å trekke seg etter redegjørelsen stortingspresidenten kom med onsdag.

Ny kandidat

Arbeiderpartiet kommer ikke til å fremme mistillit til stortingspresidenten eller kreve nyvalg av president ettersom han fortsatt har flertall bak seg gjennom KrF, V, Høyre og Frp.

– Så lenge KrF, Venstre, Høyre og Frp står ved det, er det ikke noe poeng i en ny avstemning. De får vurdere om de vil komme med en ny kandidat, eller om de vil stå bak den samme presidenten, sier Jonas Gahr Støre.

I midten av februar ble det kjent at kostnadsrammen på Stortingets byggeprosjekt hadde økt til 2,3 milliarder kroner. Beløpet er fortsatt et anslag. Prisanslaget da Thommessen sist redegjorde for Stortinget 20. desember i fjor var 1,8 milliarder kroner.

Feilinformasjon

– Stortinget har bedt presidentskapet om å gi løpende og tidsriktig informasjon, ikke feil informasjon. Informasjonen vi fikk 20. desember, var feil. Det visste ikke Thommessen, og det tviler jeg ikke på, men det var feil informasjon, sier Støre videre.

Tirsdag skal Olemic Thommessen redegjøre i Stortinget om byggesprekken. I etterkant vil også Høyre ta stilling til om de har tillit til ham.

– Vi må la stortingspresidenten og presidentskapet som har håndtert dette på vegne av oss stortingsrepresentanter, få gitt denne redegjørelsen før vi begynner å avsi noen dom, sa Høyres parlamentariske leder Trond Helleland torsdag kveld.

Olemic Thommesen ønsker ikke å kommentere Støres kritikk overfor NRK.