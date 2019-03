KrF-innstilling: Ropstad får med seg Bollestad i partiledelsen

Det kommer frem i innstillingen fra KrFs valgkomité, som ble lagt frem tirsdag.

Det var på forhånd ventet at Ropstad og Bollestad ville bli innstilt, mens det var knyttet mer spenning til hvem som ville legge beslag på plassen som andre nestleder.

Valgkomiteen falt ned på Noresjø, som er fylkesleder i Nordland KrF og fylkesråd for næring og kultur i Nordland fylkeskommune. I motsetning til Ropstad og Bollestad sto hun dessuten på rød side i KrFs retningsvalg før jul.

– Valgkomiteen mener disse tre speiler en bredde i partiet, og at de sammen har den personlige, politiske og organisatoriske kompetansen som trengs for å lede KrF fremover i kampen for et varmere samfunn, sier valgkomiteens leder Solveig Ege Tengesdal i en pressemelding.

Ropstad bedt om å lede

Som NTB meldte tirsdag formiddag, har Ropstad som ventet blitt bedt om å lede partiet.

– Anbefalingene fra partiet er svært tydelige på at Kjell Ingolf Ropstad bør bli ny partileder etter at Knut Arild Hareide valgte å fratre, sier Tengesdal.

Bollestad har fungert som partileder etter at Hareide gikk av og vil gjøre det frem til landsmøtet i Stavanger 26.–28. april.

– Bollestad er på mange måter en bauta i partiet, og vi er veldig glad for at hun er villig til å fortsette som første nestleder, sier Tengesdal.

Glad for tillit

Ropstad sier han er takknemlig og glad for tilliten fra valgkomiteen.

– Det å være leder i KrF er et lagarbeid. Sammen skal vi bygge organisasjonen og løfte frem KrFs viktige politikk for familier, barn og eldre. Min oppgave blir å spille på lag med alle våre dyktige lokale kandidater som nå stiller til valg for å påvirke i sin kommune, sier han.

Til fem plasser i sentralstyret har valgkomiteen innstilt Erik Lunde (Oslo), Tove Welle Haugland (Agder), Magne Supphellen (Hordaland), Anders Tyvand (Vestfold) og Karin Bjørkhaug (Trøndelag).