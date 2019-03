Norsk IS-kvinne: – Jeg ville flykte fra første stund

– Jeg ville hjem fra første stund. Det var ikke enkelt å leve slik. Det var skarpskyttere overalt. Det var ikke mat og ikke vann, sier den norske statsborgeren til TV-kanalen.

Sammen med sine to barn på to og fire år overga hun seg til de kurdiske SDF-styrkene denne uken. Nå skal hun avhøres, før hun sendes videre til interneringsleiren.

– Vi hadde egentlig aldri mat. Bare dadler. Du kan finne noe her og der, men jeg måtte være veldig forsiktig med hva jeg gjorde og aldri gå langt unna, sier kvinnen.

Skulle besøke kjæresten

Hun tror hun kom til Syria i 2012. Da skulle hun besøke kjæresten sin som hun møtte i Norge. Så skulle hun dra hjem igjen.

– Han tok meg med uten min tillatelse. Jeg trodde jeg kunne reise hjem, men han lot meg ikke dra. Jeg fikk aldri lov til å gå ut døren eller snakke med noen. Jeg kunne ikke få hjelp, fordi jeg ikke kunne arabisk, sier kvinnen.

I begynnelsen fikk hun daglige oppgaver, og hun ble bedt om å vaske klær, lage mat og vaske huset. Hun forteller at det var vanskelig å flykte.

– Jeg stoler ikke på noen lenger, slik jeg gjorde før. Det er der jeg har endret meg mest fra tidligere, sier kvinnen.

Kvinnen har fått sine to barn i Syria. Mannen hennes er død etter en eksplosjon i et hus hvor de lagde bomber.

PST: Blir pågrepet

Politiets sikkerhetstjeneste (PST) er klare på at det å ha laget mat og passet barn ikke gir noe fritak fra straff dersom man har sverget troskap til den islamske staten (IS).

– Alle som har sluttet seg til terrororganisasjonen ISIL, må regne med at de blir pågrepet ved retur til Norge, sier seniorrådgiver Martin Bernsen i PST til VG.

Av dem som dro fra Norge og som man fortsatt vet at er i live, er minst to kvinner med norsk statsborgerskap. Disse hevder at de ikke har gjort noe ulovlig, og de ber norske myndigheter om å hente dem hjem, av hensyn til barna.

