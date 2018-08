Lysbakken: Sandberg-saken er langt fra over

– Vi må komme til bunns i flere ting. Blant annet venter vi på svar fra statsministeren om sikkerhetsrutiner i andre departementer, og vi vil stille nye spørsmål om hvordan hun fulgte opp varslinger hun fikk i mai, sier Lysbakken til NTB.

Ifølge Dagens Næringsliv ønsker SV blant annet informasjon om bekymringsmeldingen Sandbergs ekskone sendte Statsministerens kontor om kjærlighetsforholdet hans til iranske Bahareh Letnes, i tillegg til de spørsmålene som allerede er sendt statsministeren.

Lysbakken mener det er naturlig at Per Sandberg går av som fiskeriminister, slik saken rundt hans feriereise til Iran har utviklet seg. Frp-toppen har høstet stadig kraftigere kritikk etter hvert som det er kommet fram ny informasjon rundt hans valg og handlinger knyttet til reisen.

– Både Sandberg-saken og Riksrevisjonens kritikk av regjeringens terrorsikring tyder på at statsminister Erna Solberg og regjeringen tar for lett på sikkerheten. Sandberg må ikke bli gjort til syndebukk for manglende ledelse og kultur i sikkerhetspolitiske spørsmål i regjeringen, sier Lysbakken.