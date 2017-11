Advarer mot brannfarene i desember

– Levende lys, peiskos, bruk av komfyren og mer bruk av elektrisk utstyr utgjør en ekstra risiko i julen, særlig i kombinasjon med inntak av alkohol. Gjør det derfor til en huskeregel å bytte batteri 1. desember, som er røykvarslerdagen, sier Gjensidiges kommunikasjonssjef Bjarne Rysstad.

Røykvarslerdagen markerer starten på kampanjen Aksjon boligbrann. I perioden 5.–7. desember får opp mot 40.000 husstander over hele landet besøk av brann- og feiervesen og det lokale elektrisitetstilsyn med tilbud om en enkel kontroll av brannsikkerheten i boligen.

Rekordfå ofre i 2017

Til tross for den økte brannfaren i desember og januar, har antallet omkomne i brann sunket kraftig med årene.

Aldri før har det omkommet færre mennesker i brann i Norge enn i 2017, viser ferske tall fra Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB).

I 2016 døde 40 mennesker i brann, mens gjennomsnittet siden 1979 har vært 64 brannofre årlig. I 2017 har kun 22 omkommet i brann.

– 2017 tegner til å bli et vendepunkt for brannsikkerheten. Dette er en formidabel utvikling i riktig retning. Vi ser også at antallet branner generelt går ned i Norge, sier Øyvind Setnes, forebyggingsekspert i Tryg Forsikring.

Manglende røykvarslere

Det anslås imidlertid at en halv million mennesker bor i boliger uten fungerende røykvarslere, og Selnes advarer mot faren det kan utgjøre.

– Halvparten av alle dødsbranner skjer i boliger som ikke har røykvarslere som virker. Når en brann oppstår, har du kun få minutter på deg til å komme deg ut av huset, så vær sikker på at du kan høre røykvarsleren i hele huset, sier direktør Cecilie Daae i DSB.

Direktøren anbefaler nordmenn å teste røykvarslere jevnlig og når man har vært bortreist over lengre tid. Det er også en fordel å støvsuge den jevnlig, noe som øker varslerens levetid.

Fakta om brann i Norge i 2017 per fylke:

Tall fra Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) viser at Oslo er fylket i Norge med flest antall branner per 100.000 innbyggere i 2017, justert for folketall.

Oslo 96,59 branner per 100.000 innbyggere (644 totalt)

Finnmark 91,93 branner per 100.000 innbyggere (70 totalt)

Sør-Trøndelag 74,68 branner per 100.000 innbyggere (237 totalt)

Vestfold 70,84 branner per 100.000 innbyggere (175 totalt)

Oppland 64,39 branner per 100.000 innbyggere (122 totalt)

Buskerud 64,35 branner per 100.000 innbyggere (180 totalt)

Aust-Agder 64,28 branner per 100.000 innbyggere (75 totalt)

Vest-Agder 63,00 branner per 100.000 innbyggere (116 totalt)

Nordland 58,06 branner per 100.000 innbyggere (141 totalt)

Nord-Trøndelag 56,84 branner per 100.000 innbyggere (78 totalt)

Møre og Romsdal 55,21 branner per 100.000 innbyggere (147 totalt)

Troms 54,94 branner per 100.000 innbyggere (91 totalt)

Hordaland 54,04 branner per 100.000 innbyggere (281 totalt)

Østfold 53,26 branner per 100.000 innbyggere (156 totalt)

Hedmark 53,01 branner per 100.000 innbyggere (104 totalt)

Telemark 50,20 branner per 100.000 innbyggere (87 totalt)

Sogn og Fjordane 48,07 branner per 100.000 innbyggere (53 totalt)

Akershus 45,67 branner per 100.000 innbyggere (276 totalt)

Rogaland 41,31 branner per 100.000 innbyggere (195 totalt)

Fakta om omkomne i brann:

Antallet omkomne i brann er rekordlavt i 2017. Det siste tiåret har tallet sunket gradvis, viser tall fra Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB).