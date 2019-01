Røde KrF-ere rømmer fra partiet etter regjeringsvalget

Med én stemmes overvekt besluttet landsstyret til KrF torsdag kveld å gå i regjering med Fremskrittspartiet. På rød side er avskallingen nå i full gang.

– Jeg meldte meg ut med en gang det var klart. Jeg leste ikke plattformen engang, sier Morten Halling, sentral KrF-politiker i Oppland.

Fire av ti trapper ned

BT har henvendt seg til samtlige av de 190 delegatene på KrFs ekstraordinære landsmøte i slutten av november. Blant de 90 «røde» har 57 svart.

På spørsmål om sine fremtidsutsikter i partiet svarer seks personer at de er i ferd med å melde seg ut eller nær ved å gjøre det.

17 sier de er i ferd med å trappe ned eller avvikle sitt engasjement, mens to personer ikke vil svare.

32 svarer at de fortsetter i partiet som før.

De fire som har bestemt seg for å melde seg ut er Morten Halling (Oppland), Rigmor Andersen Eide (Møre og Romsdal), Hanne Thürmer (Telemark) og Odd-Anders With (Trøndelag).

– For meg holder det at vi har gått i regjeringssamarbeid med Frp og det er et klart løftebrudd. Jeg kommer derfor til å melde meg ut. Det var en trist dag i går, sier Rigmor Andersen Eide, som inntil 2013 var stortingsrepresentant for Møre og Romsdal.

Ruud, Vidar / NTB scanpix

Mangler motivasjon

Mens Halling, Eide og With bestemte seg for utmeldelse torsdag kveld, så gjorde Hanne Thürmer fra Telemark sitt valg den 3. januar. Den dagen gikk KrF inn i regjeringsforhandlinger med Fremskrittspartiet, Høyre og Venstre.

– Jeg mener vi gjorde et tydelig vedtak om ikke å gå i regjering med Frp, og har nå meldt overgang til Senterpartiet, forteller Thürmer.

I tillegg til utmeldingene, svarer altså et langt høyere antall at de ikke lenger har den motivasjonen som kreves for å bidra for partiet fremover. Det er dårlig nytt åtte måneder før kommune- og fylkestingsvalget.

Bård Bøe

Fylkesleder trekker seg

Fylkesleder Dag Sele i Hordaland KrF ga allerede torsdag kveld beskjed om at han trekker seg fra sine verv. Sele ble i fjor valgt til fylkesleder i to år, men sier at han vil be årsmøtet finne en ny kandidat.

– Hordaland KrF fortjener en leder med tilstrekkelig entusiasme. Jeg frykter vi går inn i et prosjekt som drar partiet i feil retning, sier Sele til NRK.

Sele er også innvalgt i KrFs sentralstyre, og vil trekke sitt kandidatur til en ny periode der. Dermed går han trolig ut av sentralstyret på landsmøtet i april.

Kjente KrF-ere som kommunalråd Geirmund Lykke i Trondheim og Helge Dyrkolbotn fra Austrheim sier at de sitter i tenkeboksen.

– Motivasjonen min har dalt betydelig. Jeg er usikker på om jeg vil holde frem i vervene mine, skriver Dyrkolbotn.

Bendiksby, Terje / NTB scanpix

– Blir urokråke

Tore Christiansen, som er andre nestleder Nordland KrF, sier at han enten vil være i aktiv opposisjon til linjevalget innad i partiet eller melde seg ut.

– Mest sannsynlig blir det utmelding. Å følge partilinjen, og stå og snakke om alle seirene i plattformen, er i hvert fall uaktuelt. Så enten blir jeg en intern urokråke som bråker, eller så får jeg finne meg noen annet å gjøre, sier Christiansen.

I så fall vil KrF miste sin eneste representant i Øksnes kommunestyre.

Anne-Karine Gramén fra Østfold KrF sier at hun vil «trappe radikalt ned» engasjementet sitt.

– Årsaken er retningsvalget og at vi nå blir et gissel for høyresiden i norsk politikk, sier hun.

Ulike virkeligheter

I BTs kartlegging er KrF-delegatene også spurt om regjeringsplattformen står i stil med de forventninger som ble skap om endringer i abortloven før og under landsmøtet. Det mest påfallende i svarene er hvor forskjellig virkelighetsoppfatningen er på blå og rød side.

På rød side svarer 49 av 54 at resultatet ikke er i tråd med forventningene.

På blå side mener 69 av de 72 som har svart, at resultatet står i stil med forventninger som ble skapt.

Det er også svært ulike oppfatninger om hvor viktig denne saken var.

– Utspillet til Erna Solberg og Ropstad i mediene om at de ønsket å endre abortlovens paragraf 2c og tvillingabort var årsaken til at Ropstad vant gjennom med sitt veivalg, mener Cathrine Janøy fra Buskerud.

– Hele saken har vært rein og skjær taktikkeri. Dette kan ende med utmelding for meg. Løftebrudd er ikke forenlig med kristne verdier, sier Svein Lysestøl fra Agder.

Bendiksby, Terje / NTB scanpix

Snakker ned abortsaken

På blå side forsøker de å snakke ned betydningen av saken.

– Jeg tror ikke 2c var avgjørende for landsmøtevedtaket. Ikke for meg og ikke for andre jeg har snakket med, mener Vigdis Gåskjenn, tidligere helsebyråd i Bergen.

Ingen på det ekstraordinære landsmøtet brukte sterkere ord om muligheten til å få endret abortloven enn Ragnhild Helena Høen fra Oslo. Hun avviser at resultatet ikke er i tråd med forventningene.

– Jeg skulle veldig gjerne hatt 2c også, men føles det tilfredsstillende at vi får til den første innstrammingen i abortloven på 40 år? Ja, det gjør det, sier hun til BT og legger til:

– Jeg vet ikke om en eneste «rød» KrF-er som ble «blå» på grunn av 2c eller tvillingabort, men jeg vil tro det er noen blå som forble blå på grunn av den heftige abortdebatten som fulgte.

Svein Atle Roset, KrF-veteran fra Møre Romsdal, frykter at striden vil få ettervirkninger helt inn i høstens lokalvalg.

– Det store problemet nå er å stille lister i flest mulig kommuner. Folk er litt sliten og usikker. Så vi kan nok få visse problemer med å stille like mange lister som sist, sier han.