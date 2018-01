Listhaug ferdig som integreringsminister

– Dette handler ikke om person for vår del, men om at innvandring og integrering står i motsetning til hverandre. Innvandring dreier seg i stor grad om å sikre kontroll ved grensene, mens integrering handler om å få ut potensialet som ligger i det enkelte menneske, sier KrF- leder Knut Arild Hareide til NTB.

Det er ventet at innvandrings- og integreringsminister Sylvi Listhaug senere i dag overtar hele Justis- og beredskapsdepartementet, og at dagens justisminister Per-Willy Amundsen vender tilbake til Stortinget.

Men Listhaug beholder ikke hele departementets portefølje, for integreringspolitikken løftes ut og skal ifølge flere medier underlegges Kunnskapsdepartementet og dets nye statsråd Jan Tore Sanner (H).

Godt mottatt

Generalsekretær Ann-Magritt Austenå i Norsk organisasjon for asylsøkere (NOAS) er positiv til endringene.

– Sylvi Listhaug har jo ikke vært særlig interessert i integreringspolitikk allikevel. Og dette er jo noe som skjer ute i kommunene, som bør ses i sammenheng med utdanning, arbeidsliv og lokal utvikling, sier hun.

– Integrering er jo først og fremst relevant for mennesker som har lovlig opphold og skal bli i Norge, og sånn sett har det lite med justisfeltet å gjøre, tilføyer hun.

Flyttet rundt

Rådgiver Sylo Taraku i Tankesmien Agenda, som har gitt ut bok om innvandring og kjenner integreringsfeltet godt, minner om at integreringsfeltet har vært flyttet rundt mellom ulike departementer også tidligere.

– Det har vært misnøye med at Listhaug i langt større grad har fokusert på innvandring framfor integrering. Sånn sett er det fornuftig å løfte dette saksfeltet ut av departementet. Når hun nå blir justisminister, så blir det jo uansett nok av oppgaver for henne, sier han.

Både Austenå og Taraku har forventninger til en ny kurs fra regjeringen når den nå utvides med Venstre.

– Ja, det tror jeg absolutt. Allerede i regjeringsplattformen kan vi lese om de positive sidene ved innvandring samt at integrering er en toveis prosess. Det er et stykke fra Frps retorikk som stort sett handler om å stille krav til innvandrere, sier Taraku

Skeptisk

Taraku minner om at Listhaug fremdeles vil kunne delta i integreringsdebatten i kraft av å være justisminister, og viser til at hun fortsatt har ansvaret for asylsøkere og asylmottak.

– Jeg tror hun vil moderere seg i rolige tider, men hvis det på nytt kommer mange asylsøkere til Norge, så vil hun på nytt markere Frps politikk tydelig, sier han.

SVs Karin Andersen som gjentatte ganger har markert seg som en av regjeringens og Listhaugs skarpeste kritikere på Stortinget, er mindre optimistisk. Hun frykter at Venstres inntog bidrar til å legitimere Frps retorikk i innvandringspolitikken.

– Det er lurt å skille integrering og innvandring, men jeg har ikke så stor tro på at dette vil gi særlig større fart i integreringen av den grunn. At det skal kobles til utdanning og ikke underlegges Kommunaldepartementet, synes jeg er rart, og jeg tror absolutt ikke at det blir færre utspill om asyl og innvandring fra Listhaug framover, sier hun.