«Røde» KrF-ere reagerer på Listhaugs debattopptreden

– Jeg begynte å høre på Politisk kvarter i dag tidlig, men jeg orket ikke å høre ferdig. Jeg ble bare så sjokkert og trist over at mine egne partifeller mener at KrF hører hjemme på samme lag som Listhaug, sier Hilde Ekeberg til Aftenposten.

Hun er sentralstyremedlem i Kristelig Folkeparti. Ekeberg er på «rød» side i spørsmålet om KrFs veivalg.

Torsdag møttes Jonas Gahr Støre (Ap) og Sylvi Listhaug (Frp) til duell i Politisk kvarter på P2.

I sin nye bok går Listhaug til angrep på Ap-lederen. Gahr Støre har tidligere anklaget Listhaug for å nøre opp under det samme hatet som var årsaken til 22. juli.

De to politikerne er helt sentrale aktører i KrFs veivalg som skal avgjøres 2. november. Flere KrF-representanter bet seg merke i Listhaugs opptreden i Politisk kvarter torsdag morgen.

Blant dem var sentralstyremedlem Karin Bjørkhaug.

– Dette gjør det vanskeligere å samarbeide med Frp. De som mener det er lurt for KrF å gå i regjering med Frp, må også svare på hvordan man forholder seg til dette, sier Bjørkhaug.

Skjermdump / NRK

– Viste ingen tegn til anger

I Politisk kvarter gikk Listhaug langt i å moderere sin beklagelse til Stortinget i mars, da hun måtte gå av som følge av en Facebook-post der hun hevdet at Arbeiderpartiet setter terroristers rettigheter over nasjonens sikkerhet.

I boken sin har Listhaug lansert påstanden om at det var kommunikasjonsavdelingen i Arbeiderpartiet som skapte de sterke reaksjonene på Facebook-posten gjennom en kalkulert aksjon.

Hun gjentok dette i Politisk kvarter og ble spurt om hva hun beklaget for i Stortinget i mars.

– Det var en beklagelse overfor dem som var på Utøya og hadde følt på dette, sa Listhaug.

– Jeg beklaget at de oppfattet det sånn, og jeg mener det var Arbeiderpartiet som laget dette til den saken det ble.

I debatten viste hun ingen tegn til anger, mener Ekeberg.

– Det var jo ingen overraskelse at hun egentlig ikke angrer. Jeg håper og tror at konsekvensen blir at flere i KrF tenker seg om angående det å sitte i regjering med partiet hun er nestleder i, sier Ekeberg.

– KrF og Frp er som ild og vann

Den interne striden i KrF i forkant av det avgjørende landsmøtet 2. november tilspisser seg. Det kan avgjøres allerede i helgen under det som er blitt døpt «super-lørdag».

Lørdag skal fem fylkeslag ha ekstraordinært årsmøte der de skal bestemme hvor mange delegater som skal sendes til Gardermoen 2. november, der veivalget i KrF avgjøres. Blant dem som skal stemme er flere av de største og viktigste fylkene Hordaland, Trøndelag og Møre og Romsdal. Agder, et annet stort KrF-fylke, stemmer på fredag.

Vidar Ruud / NTB scanpix

Karin Bjørkhaug representerer Trøndelag KrF og sitter i sentralstyret. Hun mener KrF og Frp er som ild og vann. Hun reagerer også på Listhaugs uttalelser.

– Listhaug viser tydelig at hun ikke forstår alvoret i Facebook-innlegget og at beklagelsen i Stortinget ikke var ektefølt, sier Bjørkhaug.

Ropstad: Tror ikke det kommer til å påvirke

Nestleder Kjell Ingolf Ropstad, som er på «blå» side, vil ikke gå inn på hva Listhaugs uttalelser vil si for samarbeidet med Frp. Men han tror ikke det kommer til å påvirke så mye. Han er mer opptatt av å vektlegge alt de har fått til i det borgerlige samarbeidet.

– Jeg tror ikke boken er det som påvirker mest nå. Jeg tror KrF-erne ser de store gjennomslagene vi har hatt de siste fem årene, sier han.

Olav Olsen

«Rød» sentralstyremedlem: Bra at Listhaug er tydelig

Dag Sele, sentralstyremedlem fra Hordaland og blant dem som vil at KrF skal søke regjeringssamarbeid med Ap og Sp, sier han ikke har lest eller hørt noe av det Listhaug har uttalt de siste dagene.

– Men jeg tenker uansett det er bra at sentrale Frp-ere er tydelige, så vi vet hva vi har å forholde oss til om vi skal samarbeide den veien, sier han.

Sele legger til at han har fullt fokus på eget fylkeslag og årsmøtet. Hordaland skal stemme over veivalget under «super-lørdag».