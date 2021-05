Flere privatister i karantene må vente til høsten med å ta eksamen

Flere privatister som har meldt seg opp til eksamen, får ikke tatt den før neste semester dersom de blir koronasyke eller havner i karantene.

Vallhall Arena i Oslo er en av flere steder som blir benyttet som eksamenslokale. Foto: Lise Åserud / NTB

NTB

– Privatister som er syke eller i karantene, kan ikke møte på eksamen. Dersom man har blitt forhindret, kan man ha rett på utsatt eksamen, opplyser Kari-Anne Steen, seksjonssjef for privatistkontoret i Oslo, til VG.

Hun sier det er vanskelig å si hvor mange dette vil gjelde i vår. I høst innvilget de 1.100 utsatte eksamener som følge av dokumentert fravær, for eksempel ved sykdom eller karantene.

Skriftlig eksamen får man ikke endret dato for, ifølge forskriften. Men ved muntlig eksamen har det vært mulig å sette opp nye partier. I år er det derimot vanskelig å ordne dette, hovedsakelig fordi eksamenspartiene er fulle og det ikke er kapasitet til å sette opp nye datoer.

Vestland og Trøndelag fylkeskommuner sier at det i praksis er umulig å endre dato for muntlig eksamen, blant annet på grunn av medfølgende sensormangel.

Rogaland og Viken sier derimot at de vil prøve å tilby muntlig eksamen i et senere parti denne våren for privatistene som ikke får avlagt den nå.