Erna Solberg beklager til Høyres medlemmer

I en epost til alle Høyres medlemmer beklager Erna Solberg at hun, ved to anledninger, samlet for mange personer i forbindelse med sin egen 60-årsfeiring.

Onsdag meldte NRK at partileder og statsminister Erna Solberg (H), i vinterferien, hadde brutt smittevernreglene ved to anledninger. Hun beklager situasjonen i en epost til alle Høyres medlemmer. Foto: Terje Pedersen / NTB

– Jeg er oppriktig lei meg for situasjonen dette har satt partiet vårt i. Jeg vet at mange av dere har jobbet mye den siste tiden med «halvt år igjen»-kampanjen. Høyres medlemmer og tillitsvalgte har lagt flyers i postkasser, gått «Høyre Walk» og gjennomført andre koronavennlige aktiviteter. Da oppleves en situasjon som dette, som en kjepp i hjulet, skriver Høyre-lederen i eposten ifølge VG.

På onsdag meldte NRK at statsministeren og familien trosset smittevernråd og brøt regler mens de var på vinterferie på Geilo.

Familien samlet seg ifølge kanalen to kvelder på rad og var flere enn ti personer som spiste middag sammen.

Den ene kvelden var alle ute og spiste – unntatt statsministeren selv, hun hadde problemer med et øye. Ifølge de nasjonale smittevernreglene kunne man i februar ikke være så mange på et privat arrangement på en restaurant.