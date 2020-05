Går mot flertall for flere endringer i bioteknologiloven

Ketil Kjenseth (V) vil gå mot egen regjering og stemme for de foreslåtte endringene i bioteknologiloven. Også tvilende Frp-ere vil si ja til flere av forslagene.

Publisert: Publisert: For mindre enn 3 timer siden

Venstres Ketil Kjenseth har bestemt seg for å si ja til de foreslåtte endringene i bioteknologiloven. Foto: Ned Alley / NTB scanpix

NTB

– Jeg har bestemt meg for å stemme for endringene i bioteknologiloven, det er på tide at vi gjør de endringene i Norge. Når jeg blir stilt til personlig ansvar, så hadde jeg ikke noe valg, sa Kjenseth til Politisk kvarter på NRK tirsdag morgen.

Kjenseth bryter dermed med avtalen Venstre har inngått i regjeringsplattformen, som i praksis gir KrF vetorett når det gjelder endringer i bioteknologiloven.

Overfor NTB erkjenner han at hans stemme kan bli utslagsgivende.

– Dette er mitt ståsted. Det er også Venstres ståsted. Det er jeg glad for å reflektere i dag, når dette sannsynligvis blir vedtatt. Det er viktig at Venstre står på riktig side av historien, sier han.

Det er foreløpig uklart om andre Venstre-representanter vil følge Kjenseths eksempel.

– Ingen partipisk

Det er knyttet svært stor spenning til avstemningen i Stortinget tirsdag, der de folkevalgte skal stemme over en rekke lovendringer som Ap, Frp og SV har gått sammen om å foreslå, blant annet å tillate eggdonasjon, assistert befruktning for enslige, og tidlig ultralyd samt å tilby gravide blodprøven NIPT, som kan avsløre skader og sykdommer hos fosteret tidlig i svangerskapet.

De foreslåtte liberaliseringene er de største på mange år.

Ap, Frp og SV har med sine 86 mandater flertall på Stortinget, med én representant. MDG har varslet støtte til pakken. Også Rødt vil støtte endringene, med unntak av forslaget om eggdonasjon slik det er formulert.

Senterpartiet og regjeringspartiene går mot endringene.

Frp-tvilere snur

Flere Frp-ere har tidligere varslet at de kan stemme mot flere av forslagene fra eget parti.

Tirsdag sier en av Frp-tvilerne, Morten Ørsal Johansen, at han har bestemt seg for å si ja til endringene. Grunnen er at han er provosert over det han kaller skremselspropaganda fra KrF-leder Kjell Ingolf Ropstad.

– Han slår bombastisk fast at vi får et sorteringssamfunn. Det stemmer ikke, sier Ørsal Johansen til TV 2.

Også Christian Tybring-Gjedde sier at han vil si ja til flere av endringene i bioteknologiloven, men nei til punktet om assistert befruktning for enslige.

– Jeg kommer til å stemme mot assistert befruktning for enslige, sier Tybring-Gjedde til NTB.

Leirstein-nei på ett punkt

Den samme vurderingen har tidligere Frp-politiker Ulf Leirstein gjort.

– Jeg forholder meg til Frps program som jeg er innvalgt på. Det er kun ett punkt i det som skal stemmes over i dag, som ikke er omtalt i programmet, og det er assistert befruktning for enslige. Derfor vil jeg vurdere å stemme etter egen samvittighet her, sier han til NTB.

Samtidig har Høyres Kristian Tonning Riise bekrefter at han stemme mot egen regjering.

Senterpartiets Åslaug Sem-Jacobsen og Siv Mossleth sier til NTB at de vil støtte forslaget om å tillate eggdonasjon.