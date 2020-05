Venstre-representant sier ja til liberalisering av bioteknologiloven

Venstres Ketil Kjenseth sier han vil gå mot egen regjering og stemme for de foreslåtte endringene i bioteknologiloven.

Kjetil Kjenseth (V). Foto: Ned Alley / NTB scanpix

NTB

– Av og til må du gå til hjerterota for å ta noen valg, og i dag føler jeg at det var riktig for meg, sa Kjenseth til Politisk kvarter på NRK tirsdag morgen.

Kjenseth bryter dermed med avtalen Venstre har inngått i regjeringsplattformen.

Tirsdag skal Stortinget stemme over en rekke foreslåtte endringer i bioteknologiloven, blant annet å tillate eggdonasjon, assistert befruktning for enslige, og tidlig ultralyd samt å tilby gravide blodprøven NIPT, som kan avsløre skader og sykdommer hos fosteret tidlig i svangerskapet.