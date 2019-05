Det nærmer seg bunads-, is- og korpssesong. Men et enstemmig storting ønsker å fjerne heliumballongene fra 17. mai-festen.

– Problemet med heliumballongene er at de bidrar til forsøpling, og det var en ganske tydelig stemning i fjor på at dette var noe Stortinget ønsket å forby, forteller Arild Hermstad, nasjonal talsperson for Miljøpartiet De Grønne til Aftenposten.

Ole Berg-Rusten, NTB scanpix

Det var hans parti som tok initiativet. Før nasjonaldagen i fjor ba et samlet storting regjeringen om å utrede et nasjonalt forbud mot heliumballonger, som ett av flere klimatiltak.

Men tiltaket er ikke kommet på plass og kommer heller ikke med det første.

Vinter og vår

Selv om flere kommuner nå forbyr gatesalg av heliumballonger, er det uten et nasjonalt forbud fortsatt lov å selge ballonger på privat eiendom.

– Dette burde klimaministeren klare å levere på. Jeg merker meg at det ikke er mer enn to dager siden Elvestuen sa han ville forby engangsplast. Hvis han vil bruke like lang tid på dette, kan det gå vinter og vår før forbudet kommer på plass, sier Hermstad.

– Er ikke et slikt forbud en festbrems for barna på 17. mai?

– 17. mai skal være en fin dag med masse fest. Men vi konstaterer at det er et tydelig politisk flertall for Stortinget for å forby dette.

En arbeidsgruppe

Klima- og miljøminister Ola Elvestuen (V) forteller at det er nedsatt en gruppe som skal utrede Stortingets vedtak.

– Vi gjør to ting. Vi følger opp EU-direktiver mot engangsplast og nedsetter en arbeidsgruppe som skal se på hvilke andre engangsartikler som ikke følger av direktivets forbud. Vi vil også be dem se på hvordan vi skal følge opp dette anmodningsvedtaket om heliumballonger, sier han.

Olav Olsen

Han forteller at gruppen som skal utrede forslaget, har fått frist til september i år og mars neste år.

– Det er prosessen. Allerede i dag har kommunene mulighet til å regulere gatesalg.

– Men uten et nasjonalt forbud er det fortsatt mulig å selge heliumballonger på privat eiendom?

– Derfor ber jeg denne arbeidsgruppen se på anmodningsvedtaket. Det viktige nå er at vi får en rask oppfølging av forbudet mot engangsprodukter på plass før neste sommer.

– Det gjenstår fortsatt to nasjonaldager før neste sommer. Det kan selges mange heliumballonger før den tid?

– Kommunene har mulighet til å forby dette. Det har større betydning å følge opp forbudet mot engangsplast raskt. Nå får vi raskt på plass et forbud mot engangsplast. Det er et viktig steg for å redusere risikoen for avfall på avveie.