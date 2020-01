Et hittil ukjent coronavirus, kalt 2019-novel coronavirus (2019-nCoV), har forårsaket et pågående utbrudd av lungebetennelse i storbyen Wuhan i Hubei-provinsen i Kina.

I starten ble smitten knyttet til et stort matmarked i Wuhan, Huanan Seafood Wholesale Market, med sjømat og ulike typer levende dyr, noe som kan tyde på at smitten opprinnelig kommer fra dyr. Det er bekreftet at viruset kan smitte mellom mennesker.