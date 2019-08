Arbeiderpartiet i sorg – ordfører og kjæresten døde i båtulykke i Namsos

Kjæresteparet døde etter at en fritidsbåt de satt i havnet på et skjær utenfor Namsos natt til torsdag.

Begge ble først betegnet som alvorlig skadd og sendt til sykehus. Kjelbotn Evensen ble erklært død ved ankomst til sykehuset, mens politiet tirsdag ettermiddag opplyste at også Aune var død.

– Lykkelig til det siste

Aune og Kjelbotn Evensen var begge godt kjent i sine respektive kommuner. Evensen som kommunepsykolog i Namsos, og Aune som ordfører i Malvik kommune og politiker for Arbeiderpartiet.

En av de mange som sørger, er tidligere AUF-leder Eskil Pedersen. Han kjenner blant annet Aune fra da hun var aktiv i AUF, hvor hun blant annet var internasjonal leder i Sør-Trøndelag og sentralt.

– Det er en slags trøst i dag å huske på at Ingrid var lykkelig helt til det siste. Hun og Eivind Olav var forelsket og hadde det veldig fint sammen. Det var helt tydelig for Ingrids mange venner, sier Pedersen til Dagbladet.

– Stort politisk talent

Ingrid Aune har vært ordfører for Arbeiderpartiet i Malvik kommune i Trøndelag siden 2015, da hun ble kommunens yngste ordfører noensinne. Hun ble også kommunen første kvinnelige ordfører.

Aunes bortgang har ført til dyp sorg i Arbeiderpartiet. Mange beskriver Aune som engasjert, varm og glad i mennesker. Hennes bortgang blir av mange beskrevet som ufattelig trist, og i Trøndelag har fylkeslaget besluttet å tone ned valgkampen til over helgen.

Tross sin unge alder har hun gjort seg bemerket i politikken. Hun har tidligere vært politisk rådgiver for Ap-politiker Espen Barth Eide da han var statsråd i Forsvarsdepartementet og fulgte senere Barth Eide over i Utenriksdepartementet.

Ap-leder Jonas Gahr Støre sier at partiet er i stor sorg etter ulykken. Han beskriver Aune som en dyktig politiker med et smittende engasjement for politikk og sine medmennesker.

– Arbeiderpartiet har mistet et av sine største politiske talenter, skriver Støre i et Facebook -innlegg.

– Gjør sterkt inntrykk

43 år gamle Eivind Olav Kjelbotn Evensen jobbet som kommunepsykolog i Namsos kommune.

Av kollegaer blir Kjelbotn Evensen beskrevet som dyktig. Seksjonsleder Halvar Græslie ved sykehuset i Namsos er i sjokk etter nyheten om kollegaens bortgang.

– Jeg kan ikke si annet enn at jeg er dypt i sjokk og skjelven i kroppen. Tankene går til hans nærmeste familie og pårørende, sier Græslie til VG.

Også rådmann Inge Ryan i Namsos kommune er preget av ulykken.

– Dette er en tragisk hendelse som selvsagt gjør stort inntrykk på alle som bor i området, og også oss som jobber i kommunen. En av våre ansatte er involvert, og det gjør sterkt inntrykk. En trist dag i kommunen, sier rådmann Inge Ryan i Namsos til Namdalsavisa.

Politiet opplyser at begge de omkomne etterlater seg familie.

Etterforskning

Omstendighetene rundt ulykken er fortsatt ikke kjent. Politiet har rutinemessig opprettet sak for å finne årsaken til ulykken. Selv om det ikke var noen øyevitner til selve hendelsen, er tre vitner hittil avhørt i saken.

Politiet har opplyst at de vet hvor de to skulle. Båten er fraktet til politihuset i Namsos hvor den vil bli grundigere undersøkt.

Havarikommisjonen kommer til ulykkesstedet fredag. De skal sammen med krimteknikere fra politiet gjøre undersøkelser både av båten og av ulykkesstedet.