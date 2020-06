Helsedirektøren: Kan være lurt å kutte ned på håndhilsing etter koronapandemien

Det er mye lærdom å hente fra smitteverntiltakene, sier helsedirektør Bjørn Guldvog. Han mener det kan være lurt å kutte ned på håndhilsing etter pandemien.

Her fra slutten av mars da FHI-direktør Camilla Stoltenberg og statsminister Erna Solberg (H) var i ferd med å håndhilse på hverandre. Helseminister Bent Høie (H) fikk imidlertid stanset glippen i siste liten. Foto: Lise Åserud / NTB scanpix

Det er liten tvil om at helsemyndighetenes smitteverntiltak har hatt en viss effekt på det generelle helsebildet i Norge, i tillegg til nettopp å begrense smitten av koronaviruset.

Helsedirektøren mener at tiltakene har mye ved seg som kan være verdt å ta med seg videre selv etter at koronapandemien er over – for eksempel med tanke på fysisk kontakt med andre.

– Det er ikke sikkert at det for eksempel er så lurt å håndhilse på så veldig mange. Selv om vi skulle bli kvitt covid-19, så smitter jo også andre sykdommer gjennom håndhilsing. Dette lærer vi mye om i denne situasjonen, sier Guldvog til NTB.

– I forkant av covid-19 har det jo vært vanlig å håndhilse på alle når man går inn i et stort møterom med kanskje 50 deltakere. Og det er klart at det er ting som vi kanskje kommer til å justerere litt på i tiden som kommer, sier han.

Direktør Bjørn Guldvog i Helsedirektoratet mener det er mye lærdom å ta med seg videre fra smitteverntiltakene, også i etterkant av koronapandemien. Foto: Vidar Ruud / NTB scanpix

Nedgang i smittsomme sykdommer

I siste halvdel av mai registrerte Folkehelseinstituttet (FHI) bare 354 tilfeller av andre smittsomme sykdommer enn koronaviruset. Det er en nedgang på hele 57 prosent i forhold til samme periode i fjor.

Blant annet har det vært en merkbar nedgang i seksuelt overførbare sykdommer.

Nedgangen var særlig sterk for mat- og vannbårne sykdommer, samt for vaksineforebyggende sykdommer som pneumokokksykdom, kikhoste og rotavirusinfeksjon, ifølge FHI.

– Det samme så vi jo for influensa, der vi hadde en ganske bratt avslutning på sesongen. Og det skyldes jo disse tiltakene, som samlet sett har hatt god effekt på smittsomme sykdommer, sier avdelingsdirektør Line Vold ved FHI til NTB.

Avdelingsdirektør Line Vold i Folkehelseinstituttet (FHI) sier at smitteverntiltakene har hatt en god effekt også på andre smittsomme sykdommer. Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix

Viktig lærdom videre

Helsedirektør Bjørn Guldvog tror at koronapandemien og smittevernrådene kan bidra til å utvikle bedre personlig hygiene hos folk flest.

– Man kan i hvert fall være håpefull og tenke at vi lærer noe. At det spiller noen rolle at du vasker deg på hendene etter at du har hatt kontakt med noen som er syke. Det kan være viktig lærdom vi skal ha med oss, sier Guldvog.

Line Vold sier at koronapandemien naturlig nok har ført til stor oppmerksomhet på smittevern og god håndhygiene, og at dette er noe man kan ta med seg videre i fremtiden.

– Det skal jo gjøres vurderinger og granskninger, og det kommer sikkert fram mange gode læringspunkter og ting vi har lært av pandemien, sier hun.