Statsadvokaten åpner for ny gjennomgang av Kebnekaise-saken

Henvendelsen om saken der et Hercules-fly fra Forsvaret styrtet i fjellveggen i Kebnekaise i 2012, kom i et brev som ble sendt tirsdag, skriver VG.

«Det sentrale spørsmål for påtalemyndigheten blir i realiteten om foreliggende informasjon og spørsmålsstillinger gir grunnlag for en ny samlet gjennomgang av saksforholdet, eventuelt med nye undersøkelser i det strafferettslige sporet», heter det i brevet, som VG har fått kopi av.

Førstestatsadvokat Geir Fornebo ber i brevet instansene vurdere hvorvidt informasjonen som kommer fram i VGs artikkel om en varsler, sammen med avisens spørsmål, gir grunnlag for en ny gjennomgang av saken.

En varsler som var pilot på skvadronen Hercules-flyet tilhørte, hevder en ukultur førte til at man på skvadronen ikke fulgte reglene for planlegging av flyturer. Luftforsvarets ledelse har overfor VG avvist at det finnes en ukultur i organisasjonen.

Hercules-flyet var på vei fra Evenes i Nordland til Kiruna i Sverige da det styrtet 15. mars 2012. Alle fem om bord omkom.