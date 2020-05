Sykepleierforbundet utelukker ikke streik

Sykepleierforbundet vil si nei til et null- eller minusoppgjør under årets lønnsforhandlinger. De utelukker ikke at det kan bli aktuelt med streik.

Leder i Sykepleierforbundet, Lill Sverresdatter Larsen, utelukker ikke at sykepleiere kan bli tatt ut i streik. Foto: Rune Stoltz Bertinussen / NTB scanpix

NTB

Lønnsveksten i 2020 var opprinnelig anslått til 3,6 prosent, men i revidert nasjonalbudsjett er veksten nedjustert til 1,5 prosent som følge av virussituasjonen.

– Det innebærer et null- eller i verste fall et minusoppgjør for våre medlemmer. Det aksepterer vi ikke, sier leder i Norsk Sykepleierforbund Lill Sverresdatter Larsen til NRK.

Forbundets medlemmer jobber blant annet med koronasmittede pasienter.

– Vi forventer et tariffoppgjør som gjenspeiler den kritiske samfunnsfunksjonen og det ansvaret og den kompetansen som sykepleiere har, sier hun.

Hun utelukker ikke at det kan bli aktuelt å ta sykepleiere ut i streik.

– Det er det virkemiddelet vi har, så jeg kan aldri utelukke det. Vi må se an situasjonen, slik vi gjør ved hvert eneste oppgjør, sier Sverresdatter Larsen.

Årets lønnsoppgjør er utsatt til 3. august på grunn av viruset.