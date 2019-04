Fagorganisasjon varsler om jordmorkrise i Norge

Hvis en kvinne har mer enn 90 minutter til fødestedet har hun rett på jordmor, men de risikerer å ikke få jordmorfølge fordi det ikke er nok jordmødre, skriver NRK.

– Vi ser at transportfødsler øker, og i løpet av de siste 15 årene er det 6.000 barn som er født ufrivillig utenfor et fødested. Dette er et veldig høyt tall og får konsekvenser for dem med lengst reisevei, og vi ser i tillegg at jordmorfølge ikke er på plass, sier leder Hanne Charlotte Schjelderup i Jordmorforbundet.

– Det må strakstiltak til for å få på plass flere jordmødre. Det må utdannes flere, og det må ansettes flere. Det er mange som jordmødre som velger å forlate yrket fordi det er for stort press, sier Schjelderup til kanalen.

Blant annet er det mangel i de tre kommunene Smøla, Halsa og Aure. Der skulle det egentlig vært seks jordmødre i beredskap, men per nå har Ytre Nordmøre kun én: 53 år gamle Elisabeth Jørgenvåg. Fordi hun er den eneste i området, er hun alltid på vakt, også når hun egentlig skal ha fri.

– Enkelte har sagt til meg at du må jo slå av telefonen, men når jeg vet at det bare er jeg som er jordmor her og vi har beredskap 100 % døgnet rundt, da klarer jeg det ikke. Det er helt uaktuelt, sier hun til NRK.

I 2017 ble det 57.462 barn i Norge. 336 av disse babyene kom til verden på vei til sykehus eller fødestue.