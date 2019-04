Flyeksperter: SAS-streiken vil fortsette i minst to til fire dager

Søndag fortsetter SAS-streiken på tredje dagen. Ingen av partene hadde noe nytt å melde lørdag ettermiddag.

«Til min kjennskap er det dessverre ikke noe nytt», skriver informasjonssjef Knut Morten Johansen i SAS i en SMS. «Vi har ikke hørt noe», skriver Jan Levi Skogvang, leder for SAS-pilotene i Parat.

De ansatte har uttalt at ledelsen må ha noe å legge på bordet hvis de skal møtes igjen.

– Det er en skyhøy avstand mellom partene nå, sier informasjonssjef Johansen til NTB. Han tilføyer at det god stemning og en gjensidig respekt mellom partene.

Rundt 64.000 mennesker blir rammet av SAS-streiken søndag. Likevel kommer 292 avganger til å gå som normalt.

I SMS-er til passasjerer som får sine flyvninger innstilt søndag, skriver SAS at man må innstille seg på at det ikke vil gå fly før om to til fire dager.

Hauge Jon

Kan tape opptil 100 millioner per dag

Luftfartsekspert Frode Steen, professor ved Norges Handelshøyskole, vil ikke anslå hvor lenge han tror streiken vil vare. Men Steen peker på at stor avstand ikke taler for noen veldig rask løsning.

– Samtidig har ikke SAS økonomi til å bære store daglige tap som dette over lang tid. Derfor har ledelsen et ønske om å få avsluttet streiken.

En analytiker i DNB Markets har anslått SAS’ tap til 75–100 millioner svenske kroner pr. dag.

Steen mener det virker som om pilotene ikke skjønner at kostnadsstrukturen i SAS ikke tillater at de kan få en veldig stor lønnsøkning.

– Pilotene er nok litt optimistiske. Jeg mener de ikke har en veldig sterk sak. Nå har det jo gått bra i SAS en stund. Men hvis ledelsen gir for mye, har ikke pilotene noe selskap å fly for om noen år, mener han.

Steen tror pilotene vil få gjennomslag på to punkter: En viss lønnsøkning og en mer forutsigbar turnus. Det siste er pilotenes hovedkrav. Når det gjelder oppsagte avtaler om ansiennitet og innleie, tror han ledelsen vil si blankt nei til pilotenes krav om å gjeninnføre disse.

– Jeg kan aldri tenke meg at selskapet går med på at pilotene får styre dette.

Grøtt, Vegard Wivestad / NTB scanpix

Anslår tre til fem dager

Også flyanalytiker Hans Jørgen Elnæs peker på at partene står steilt mot hverandre.

– I utgangspunktet tilsier ikke det noen rask løsning. Men alle vet at streiken har store konsekvenser, både for selskapets økonomi og passasjerene. Det kan gjøre at det løser seg raskt likevel, sier Elnæs.

– Hva vil du anslå?

– Om det blir to dager eller fire dager, kan jeg ikke si.

Også Elnæs tror på en løsning når det gjelder turnus og forutsigbar arbeidstid. Han antar at pilotene vil gå bort fra kravet om 13 prosent lønnsøkning.

– Jeg oppfatter det som et forhandlingsutspill, sier han.

Analytiker Ole Martin Westgaard i DNB Markets har anslått at 15 dager med streik kan være nok til å spise opp hele det ventede SAS-overskuddet for 2019.

Men å gi etter for pilotenes krav er det verste av to onder. Det kan føre til «mange tapte år», er vurderingen i DNB Markets.

Analytiker Kenneth Sivertsen i Pareto peker på at de fleste streiker i flybransjen er ganske kortvarige. Det skyldes at det står så store summer på spill.

– Men at streiken kan vare et stykke inn i neste uke, det tviler jeg ikke på, sier han.