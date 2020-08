Barn kan bli smittet, men blir sjelden syke av covid-19. Barneleger peker på én mulig forklaring.

– Barn i Norge under 18 år utgjør 22 prosent av befolkningen, men så langt har barn stått for kun 6 prosent av det totale antallet smittede, sier barnelege Astrid Rojahn ved Oslo universitetssykehus. (Arkivfoto) Foto: Stein Bjørge

Rundt 900 barn under 18 år har hittil vært smittet med koronaviruset, viser tall fra Folkehelseinstituttet. Kun et fåtall blir alvorlig syke, og barn får mildere symptomer enn voksne.

Leger verden over undres over hvorfor det ser ut til at barn slipper lettere unna viruset enn voksne.

Også barnelegene Astrid Rojahn ved Oslo universitetssykehus (OUS) og Claus Klingenberg ved Universitetssykehuset i Nord-Norge synes det er vanskelig å svare på.