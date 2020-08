Ingen FHI-anbefaling om munnbind i Rogaland

Statsminister Erna Solberg og helse- og omsorgsminister Bent Høie informerte om koronasituasjonen i Norge under en pressekonferanse fredag ettermiddag.

Det var fredag ettermiddag knyttet en viss spenning til regjeringens pressekonferanse rundt koronasituasjonen og bruk av munnbind i kollektivtrafikken.

Regjeringen bestemte 14. august å anbefale bruk av munnbind på offentlig transport når det ikke er mulig å holde én meters avstand til andre passasjerer.

Daværende anbefaling gjaldt reisende med kollektivtrafikk i, til og fra Oslo og bo- og arbeidsregion Indre Østfold (Indre Østfold, Rakkestad, Skiptvedt og Marker) i en periode på 14 dager.

Utfordring i Rogaland

Kommuneoverlege Hans Petter Torvik i Sandnes sa til Aftenbladet onsdag denne uken at fulle busser og tog i rushtiden er en utfordring også i Rogaland.

– Dette øker helt klart smitterisikoen. Slik situasjonen nå er på tog og busser her i regionen, der passasjerene står så tett, bør folk bruke munnbind, mener Torvik.

– Myndighetene burde kommet med samme anbefaling om bruk av munnbind som i Oslo og indre Østfold, la han til.

Det skjer imidlertid ikke.

Folkehelseinstituttet har analysert den situasjonen for Oslo og indre Østfold, samt for Bergen der det også har vært rapportert utbrudd, for å kunne gi oppdaterte råd.

Det er fortsatt et høyere smittepress i Oslo og derfor anbefales fortsatt bruk av munnbind for kollektivreiser til, fra og i Oslo, der en ikke kan opprettholde én meters avstand.

Anbefalingen gjelder for nok en uke. Folkehelseinstituttet vil følge utviklingen for å se effekten av smittesporing, råd om ansvarlig sosial atferd og andre smitteverntiltak.

Solberg: For tidlig å åpne opp mer

Statsminister Erna Solberg (H) sier at til tross for mindre smittespredning og at færre blir smittet, er det for tidlig å åpne opp mer.

– Selv om smittespredningen har gått ned, kan vi ennå ikke si at vi har landet trygt, sa hun på en pressekonferanse fredag.

– Vi har trolig kommet på litt tryggere grunn, men vi må være sikre på at vi beholder kontrollen, sa hun videre.

Norge har de siste ukene hatt flere lokale utbrudd rundt om i landet, og det har vært noen flere sykehusinnleggelser.

– Derfor er det for tidlig å åpne opp mer, sa statsministeren.

Regjeringen vil derfor vente med å fortsette den gradvise gjenåpningen av samfunnet.

– Det er fortsatt best å holde seg i Norge og unngå reiser til røde land. Vi vil heller ikke åpne for inn- og utreiser fra land utenfor EU og EØS, sa Solberg.

Rådet om å unngå unødvendige reiser til utlandet gjelder fortsatt.

– I midten av september vil vi vurdere situasjonen og vurdere muligheten for å fortsette den gradvise åpningen, sa Erna Solberg.