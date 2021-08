Folk er mindre bekymret for å bli koronasmittet

Folk venter en langvarig koronapandemi, men bekymringen for å bli smittet faller, ifølge Norsk koronamonitor.

Ifølge undersøkelsen har nordmenn i sju uker i økende grad ventet smitteøkning.

Folk flest er likevel nå mindre engstelige for å bli smittet. Juli ble faktisk den måneden så langt på ett år med laveste andel – 32 prosent – som er bekymret for å bli smittet av koronaviruset. For første gang under pandemien sier færre enn halvparten – 49 prosent – at de er bekymret for at noen i familien smittes.

– Vaksinering svekker faren for å bli alvorlig syk, og helsevesenet opplever så langt ikke en betydelig økning i innleggelser. Men står vi overfor en kraftigere fjerde smittebølge eller nye mutasjoner kan situasjonen raskt endre seg, sier seniorrådgiver Nora Clausen i Opinion, som står bak undersøkelsen.

I juli antok kun 17 prosent at pandemien i Norge er over i løpet av det nærmeste halvåret. 45 prosent regner med opptil ett år, mens resten tror at det tar lengre tid enn det. 17 prosent venter at pandemien vil vare i to år eller lengre.