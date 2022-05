Evakuerte får reise hjem etter jordraset i Malvik

Alle beboerne i de nær 100 husstandene som ble evakuert etter at det gikk et jord- og steinras over E6 i Malvik onsdag, får flytte hjem igjen.

NTB

Publisert: Publisert: For mindre enn 2 timer siden

Geologer har friskmeldt rasområdet, opplyste politiet i Trøndelag like etter klokken 16, vel tre timer etter at det gikk et ras som stengte E6.

En bil ble tatt av raset, og sjåføren, som var alene i bilen, er sendt til sykehus. Nødetatene fikk melding om raset klokken 13.06, og sjåføren ble først gravd ut etter nesten halvannen time under rasmassene.

Vedkommende var våken og bevisst og er sendt til sykehus. Politiet har ifølge Adresseavisen ingen grunn til å tro at flere ble tatt av skredet.

E6 stengt

Stavsjøtunnelen, der raset gikk, ligger midt mellom Trondheim og Stjørdal. E6 blir stengt en god stund fremover, og det er omkjøring via fylkesvei 950.

– Det er en god del masser som har rast ut. Det er stein, grus, gjørme og noen trestokker. Det vil ta dager å få åpnet igjen. Autovern og andre installasjoner er knust, sier trafikkoperatør Frank Nilsen i Vegtrafikksentralen til VG.

Entreprenøren Nye Veier melder at de har satt krisestab etter raset.

Jobber med å få oversikt

Nye Veier jobber med å få oversikt over situasjonen, men det er Statens vegvesen som beslutter når veien kan åpnes igjen, opplyser selskapet.

– Nye Veier og vår totalentreprenør kommer til å bistå redningsetatene på skadestedet gjennom de neste timene, heter det i en pressemelding.