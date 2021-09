Ap, SV og Sp møter pressen klokka 15

Partilederne møter pressen utenfor Hurdalsjøen hotell.

Publisert: Publisert: Nå nettopp

Fredag møttes de tre rødgrønne valgvinnerne til dag to med sonderinger om en mulig trepartiregjering. Det skjer på Hurdalsjøen Hotell, som ligger nede ved vannkanten langs Hurdalssjøen, rundt en times kjøring nord for Oslo.

I høstfargede omgivelser har de tre partiene søkt å finne ut om det er grunnlag for å gå videre til regjeringsforhandlinger.

Forhandler videre på mandag

Ap-leder Jonas Gahr Støres mål er at sonderingene skal ende med reelle regjeringsforhandlinger og en ny rødgrønn trepartiregjering.

SV ønsker også en trepartiregjering. Graden av politisk gjennomslag, og resultatet av en egen uravstemning blant SVs medlemmer, vil til slutt avgjøre om partiet til slutt sier ja eller nei til å delta i regjeringen.

Trygve Slagsvold Vedum har gjennom valgkampen vært tydelig på at Sp foretrekker en Ap/Sp-regjering uten SV.

Mandag ble det imidlertid klart at de likvel åpner for å sondere om det er muligheter for en trepartiregjering.

Avstanden mellom Sp og SV er stor i en rekke saker. Olje, klima, innvandring, skatt og forsvar er blant temaene som er ventet å bli krevende i sonderingene og de videre regjeringsforhandlingene.