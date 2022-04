Arbeidstilsynet: Ansatte får ikke nok opplæring om asbest

De fleste norske kommuner har helsefarlig og kreftfremkallende asbest i bygningsmassene sine. Likevel har de færreste kartlagt asbesten.

Det er fremdeles asbest i bygg i de fleste norske kommuner, men ansatte får ikke god nok opplæring om det helseskadelige materialet, fastslår Arbeidstilsynet.

NTB

Flertallet av norske kommuner og fylkeskommuner gjør for lite for å forebygge eksponering for asbest, slås det fast i en fersk rapport fra Arbeidstilsynet.

– Mange arbeidstakere, spesielt unge og utenlandske, kan lite eller ingenting om asbest. Asbest er ikke pensum i alle videregående skoler for byggfag og mange har aldri sett eksempler på asbestholdige materialer, sier direktør Trude Vollheim i Arbeidstilsynet i en pressemelding.

Asbest har tidligere blitt brukt i bygninger og installasjoner, men ble forbudt i 1985.

Ifølge rapporten har kun 30 prosent av landets kommuner kartlagt asbest i sine bygg. Samtidig er andelen som ikke har gitt sine ansatte nødvendig informasjon om asbest, hele 75 prosent.