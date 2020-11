– Vi må leve med disse tiltakene i minst tre uker til

Smitteverntiltakene må fortsette i minst tre uker til – og julefeiringen må bli annerledes, sier statsminister Erna Solberg.

Erna Solberg under onsdagens pressekonferanse. Foto: NTB

Publisert: Publisert: For mindre enn 2 timer siden

– Vi har fremdeles for mye smitte, men vi ser en antydning til utflating. Det er for tidlig å si om smitteverntiltakene er tilstrekkelige, sier Erna Solberg.

– Tallene ser lovende ut, men vi kan ikke senke skuldrene, sier statsministeren.

Minst tre uker til

– Det er for tidlig å si om nedgangen i tallene er tilstrekkelig. Vi må se en klar nedgang i tallene i minst tre uker til, og derfor må smitteverntiltakene fortsette, sa Solberg under tirsdagens pressekonferanse.

– Vi håper å kunne åpne opp i forbindelse med julen. Det vet jeg at mange er opptatt av, sier hun.

Hun sier det ikke er rom for store juleselskaper i år, og at julefeiringen vil bli annerledes.

Neste uke vil det komme konkrete råd fra regjeringen om julefeiringen.

– Med økt reiseaktivitet øker også sjansen for at smitte spres, advarte Solberg.

– Det vil derfor uansett ikke være rom for å planlegge de store juleselskapene eller nyttårsfestene i år. Feiringen kommer til å bli annerledes, sa Solberg.

– Jeg vet at dette er krevende for alle, men det er lys i tunnelen. Budskapet mitt er at folk må holde ut, sier Solberg.

Det skal være mulig å dra hjem til jul

Statsminister Erna Solberg (H) vil legge vekt på at man skal kunne reise hjem til «den lille familien», og at det har høy verdi i vurderingene fram mot jul.

Solberg legger inn forbehold om at man må se an smittesituasjonen.

– Vi må jo se an smittesituasjonen når vi nærmer oss jul om vi vil anbefale det. Men jeg vil jo si at det har en høy verdi, sier statsministeren om å dra hjem til jul og møte familien.

Dersom man vil bruke tid med familie, er det kanskje ikke tiden for å møte alle gamle klassekamerater eller hele storfamilien når du først er på besøk, mener statsministeren.

Se pressekonferansen i opptak:

Regjeringen håper å kunne gi koronavaksine tidlig neste år

De lovende vaksinenyhetene gjør at regjeringen håper å starte vaksinering mot covid-19 i Norge i starten av neste år. Det sier statsminister Erna Solberg (H).

På regjeringens pressekonferanse om koronasituasjonen onsdag kom statsminister Solberg med oppløftende vaksinenyheter.

– Det er håp om at legemiddelmyndighetene i EU kan godkjenne en eller flere vaksiner i løpet av året. Det betyr at vi forhåpentligvis kan starte vaksineringen av prioriterte grupper allerede tidlig i 2021, sa Solberg.

EU har så langt inngått avtale med fem ulike vaksineprodusenter, og Norge er omfattet av disse avtalene.

– I oktober besluttet regjeringen at vaksinasjon mot covid-19 skal tilbys gjennom det nasjonale vaksinasjonsprogrammet, og at det skal være gratis å vaksinere seg, sa statsministeren.

Henrik Asheim, fra venstre, Erna Solberg og Camilla Stoltenberg på onsdagens pressekonferanse. Foto: NTB

Smitten gikk ned i forrige uke

Det ble meldt 3621 smittetilfeller i uke 47, en nedgang på 11 prosent fra uka i forveien.

Det viser Folkehelseinstituttets siste ukesrapport, som ble lagt fram onsdag.

I uke 46 ble det meldt om 4080 smittetilfeller.

FHI påpeker at antall testede samtidig falt med 16 prosent fra uke 46 til uke 47. Andelen positive blant de testede økte fra 2,77 prosent til 2,92 prosent.

– Vi håper og tror at den viktigste grunnen til nedgangen er at vi ser effekt av tiltakene, men færre testet seg. Vi skal se nærmere på dette nå, sier Camilla Stoltenberg.

R i Norge er nå 1,0

R-tallet, som viser hvor mange personer hver koronasmittet sprer viruset videre til, er nå 1,0. Det opplyste FHI-direktør Camilla Stoltenberg på pressekonferansen onsdag. Det er en nedgang fra 1,4 ved forrige beregning.

– En nedgang fra 1,4 til 1 er en vesentlig nedgang. Men ideelt sett bør vi komme under 1, sier Folkehelseinstituttets direktør Camilla Stoltenberg.

– Det går rett vei nå. Men det er for tidlig å slippe opp på tiltakene, sier hun.

Smittetallet R viser hvor mange nye hver smittede i snitt smitter videre.