Stoltenberg om smittetallene: – Jeg tror det er et godt tegn

Til tross for høye smittetall har Norge unngått den eksplosjonen i smitte som helsemyndighetene fryktet. – Jeg tror det er et godt tegn, sier FHI-direktøren.

Folkehelseinstituttets direktør Camilla Stoltenberg sier at smittetallene må mer ned før det kan bli snakk om lettelser. Foto: Berit Roald / NTB

NTB

Publisert: Publisert: Nå nettopp

– Det ser ut til at den bratte økningen har blitt mindre bratt, og at det forhåpentlig er et tegn på at det nå vil komme en utflating hvis vi nå fortsetter å ha så strenge tiltak. Ja, det kan være et godt tegn. Jeg tror det er et godt tegn, sier FHI-direktør Camilla Stoltenberg til NRK.

Det siste døgnet er det registrert 1.085 smittede nasjonalt, 11 færre enn i går og 65 færre enn i forrige uke.

Dermed har beregninger om at smittetallene kunne nå 2.500 denne uken hvis man ikke fikk ned R-tallet, ikke slått til.

Det kan være et tegn på utflating, men likevel mener Stoltenberg det er nødvendig med de strenge nasjonale tiltakene som regjeringen presenterte tirsdag, blant annet på grunn av påskeferien. Særlig i Oslo er smitten fortsatt høy, med 429 nye koronasmittede siste døgn.

Stoltenberg håper fortsatt at de kan begynne å lette på tiltakene i mai, men da trengs det flere positive nyheter.

– Vi trenger å se at antall nye smittede går ned, og at det går ned i områdene som er hardest rammet, i Oslo og Viken særlig. Og vi trenger å se at vi greier å opprettholde testaktiviteten, og helst trenger vi å se at det snur når det gjelder antallet som blir alvorlig syke, altså som er innlagt og trenger intensivbehandling.