Regje­ringen vil gi 20 millioner kroner ekstra til WHO

Bent Høie sier Verdens helseorganisasjon (WHO) er viktig i arbeidet med globale helsekriser. Derfor vil regjeringen bevilge 20 millioner kroner ekstra til WHO i statsbudsjettet.

Helse- og omsorgsminister Bent Høie vil støtte arbeidet til WHO. Foto: Vidar Ruud

NTB

– Pandemien har vist oss betydningen av et sterkt og velfungerende WHO. Derfor ønsker regjeringen å bidra til organisasjonen, ikke bare over Utenriksdepartementets budsjett, som vi tradisjonelt har gjort, men nå også over Helsedepartementets budsjett, sa helse- og omsorgsminister Bent Høie (H) på en pressekonferanse tirsdag.

Dermed blir det bevilget 20 millioner kroner utover det Norge vanligvis gir til Verdens helseorganisasjon.

Høie presiserer at dette ikke er bistand, men penger for å styrke organisasjonen.

– Det er viktig å støtte WHO i deres arbeid for å løse helsekriser, sier Høie.

Nytt koronaverktøy: Norge sikrer seg fem millioner hurtigtester

Norge skaffer seg et nytt verktøy i kampen mot koronaviruset, opplyser helseminister Bent Høie (H). Norge sikrer seg totalt fem millioner hurtigtester.

Norge har inngått kontrakt om å kjøpe tre millioner hurtigtester og har i tillegg mulighet til å kjøpe ytterligere to millioner tester, sa Høie på en pressekonferanse tirsdag ettermiddag.

– Da er Norge sikret god tilgang ut året og god tilgang inn i det neste året, sa helseministeren.

1,1 millioner personer er testet for koronasmitte i Norge så langt i pandemien.

De første hurtigtestene kommer allerede denne uken og vil styrke testkapasiteten.

– Den store fordelen med hurtigtester er at man kan få svar allerede etter 15 minutter. Dermed kan smittesporingen komme raskere i gang, sier Høie.

Høie: Uenig med Trump i at man ikke skal være redd for covid-19

Helseminister Bent Høie (H) sier seg uenig i president Donald Trumps uttalelse om at man ikke behøver å frykte koronaviruset.

På en pressekonferanse tirsdag understreket Høie at vi alle må forholde oss til at vi har å gjøre med et virus som er veldig smittsomt og som kan ha svært alvorlige konsekvenser for mange mennesker.

– Jeg er ikke enig i at man ikke skal være redd for covid-19. Jeg er bekymret for covid-19 hver eneste dag og hver eneste time, jeg, sa Høie da han ble bedt om å kommentere uttalelsene fra den amerikanske presidenten.

– Men jeg er enig i at vi ikke trenger å tenke på det hver eneste dag og hver eneste time. Vi må ha noen lommer i livet der vi skal tenke på andre ting, sa han.

Høie ga også Trump støtte i at man kan ha håp om at det kommer til å gå bra til slutt, men påpekte at det fortsatt er avgjørende å overholde smitteverntiltakene i den fasen vi nå er inne i.

Helsedirektør Bjørn Guldvog var noe mer kritisk til uttalelsene.

– Det går an å være enig med Trump i et litt positivt syn på hva som kan skje, samtidig som vi må ha en aktsomhet overfor dette viruset som jeg synes hans uttalelse bagatelliserer, sa Guldvog.