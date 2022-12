Covid-19 har alltid vært de eldres svøpe. I år er tendensen enda klarere.

I februar 2021 startet vaksineringen av de eldste i Bærum kommune. Alle over 65 år oppfordres nå til å ta en fjerde vaksinedose, for enda bedre beskyttelse.

2994 nordmenn har dødd av covid-19 i år. Flere enn i hele 2020 og 2021 til sammen. Nesten alle de døde har én ting til felles.

2022 kommer til å bli året da covid-19 tok aller flest liv i Norge. Faktisk har to tredjedeler av alle nordmenn som har dødd av koronaviruset, dødd i 2022.

Svært mange nordmenn er blitt smittet i løpet av året. Men det er nesten bare de eldre som dør av det.

95,8 prosent av alle nordmenn som har dødd av covid-19 i 2022, har vært over 65 år gamle, viser tall fra Folkehelseinstituttet (FHI). Det er en høyere andel enn i tidligere år.

I lys av disse tallene har FHI et klart råd til nordmenn som er over 65 år gamle. Et råd som bare to tredjedeler har fulgt.