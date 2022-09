Ingen streik i energisektoren – partene kom til enighet på overtid

Det blir ingen streik i energisektoren. Partene kom til enighet på overtid av meklingen, opplyser EL og IT Forbundet.

NTB

– Vi er fornøyde med å ha fått et viktig gjennomslag. Dette betyr at vi kan gå vekk fra en praksis der arbeidsgiver kan kreve at ansatte ubetalt skal bruke sin fritid på å reise til og fra anlegg, sier forhandlingsleder Bjørn Fornes for EL og IT Forbundet i en pressemelding.

Resultatet innebærer også fire betalte hjemreiser med mulighet til å avtale ytterligere lokalt, en økning i minstelønnssatsene på 5,3 prosent og et generelt lønnstillegg på 4 kroner fra 1. juni hvor resten overlates til lokale forhandlinger.

– Partene er også enige om at det på lokalt plan må utvikles et godt samarbeid for å sikre likestilling på arbeidsplassen, sier Fornes.

Meklingen har foregått mellom EL og IT Forbundet og Energi Norge. Hadde de ikke blitt enige ville over 1.100 ansatte ved 14 bedrifter bli tatt ut i streik fra mandag morgen.

– Vi har strukket oss langt for å komme arbeidstakerne i møte, og vi er glade for at vi med riksmeklerens hjelp har klart å komme til enighet, sier direktør for arbeidsliv Ståle Borgersen i Energi Norge i en pressemelding.

Meklingen mellom partene foregikk fra torsdag til natt til lørdag hos Riksmekleren etter at det ble brudd i Energioverenskomsten i mai.