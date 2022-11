Kjerkol om ny korona­bølge: – Kan trappe opp til­tak ved behov

Helseminister Ingvild Kjerkol (Ap) sier regjeringen har planene klare dersom en ny koronabølge overbelaster norske sykehus.

Helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol (Ap) sier regjeringen har planene klare dersom Norge rammes av flere epidemier i vinter.

NTB-Isabel Müller Eidhamar

– Vi har planer om å kunne trappe opp tiltak hvis det blir behov, sier Kjerkol til NTB.

Eventuelle tiltak på sykehusene kan dreie seg om omdisponering av personell og avlastning sykehusene imellom.

Folkehelseinstituttet (FHI) skrev i en ny risikovurdering tirsdag at det er sannsynlig at Norge får en ny koronabølge, og at den ser ut til å begynne nå.

Samtidig venter instituttet epidemier av influensa, RSV-infeksjon og kanskje også kikhoste.

– Det vi følger spesielt med på nå, er om vi får flere epidemier samtidig, altså en tøff sesong med for eksempel vinterinfluensa og økt koronasmitte, sier Kjerkol.

Sprøyte med covid-19 vaksine fra Pfizer / Biontech.

Sterk oppfordring

Per nå er kapasiteten på norske sykehus normal, men dersom mange blir syke med ulike virus samtidig, kan belastningen bli stor. FHI advarer også at belastningen kan bli langvarig dersom epidemiene kommer rett etter hverandre.

Regjeringen kommer derfor med en sterk oppfordring til folk om å vaksinere seg, både med koronavaksinen og influensavaksinen.

I dag får personer i risikogrupper og alle over 65 år tilbud om en fjerde oppfriskningsdose av koronavaksinen. Helseministeren sier regjeringen nå vurderer om enda flere skal få tilbudet.

– Vi vurderer nå spørsmålet om oppfriskningsvaksine for dem fra 18–64 år uten underliggende sykdommer. Det vil da gjelde de fleste av oss, og det er en beslutning vi vil ta innen kort tid. FHI har gitt sin vurdering, sier hun.

Kan bli årlig vaksinering

Kjerkol utelukker heller ikke at det kan bli aktuelt med årlig koronavaksinering for å få kontroll på viruset.

– Det kan bli aktuelt på sikt. Det vil vi se på etter hvert, foreløpig er det FHI som vurderer nye oppfriskningsdoser, sier hun.

Vaksinen som nå blir tilbudt rundt om i landet, er også oppdatert og rettet mot omikronvarianten, som fremdeles dominerer i Norge.

– Korona er fortsatt smittsomt, og vi må ennå leve med det, sier Kjerkol.

– Vi er forberedt på å respondere raskt ved behov, men oversikt og situasjon nå gir ingen indikasjon på at det er nødvendig ennå.