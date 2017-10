Jensen baner vei for enighet med nøytralt budsjett

Regjeringen foreslår å spre pengene jevnt utover på de fleste gode formål, bruker lite oljepenger og gjør endringer i skatteopplegget som det i all hovedsak ble enighet om allerede under skatteforliket i 2016. Det kommer fram av forslaget til statsbudsjett for neste år, som ble lagt fram for Stortinget torsdag formiddag.

Finansminister Siv Jensen (Frp) foreslår relativt moderate økninger til vei og bane, helse og omsorg, forskning og utdanning og legger inn skattelettelser på 3,7 milliarder kroner neste år som skal være såkalt vekstfremmende.

– Med dette har vi i det alt vesentlige gjennomført skattereformen for i fjor, sa Jensen under sin pressekonferanse om budsjettet torsdag ettermiddag.

Skattehopp for familiene

Det som først og fremst framsto som omstridt hos Venstre og Kristelig Folkeparti, var innføringen av engangsavgift på de tyngste og dyreste elbilene, samt avvikling av skatteklasse 2. Begge deler er sannsynligvis umulig å akseptere når de to støttepartiene setter seg ned for å forhandle om statsbudsjettet.

De mener Tesla-avgiften er i strid med avtalen om grønt skatteskifte fra i fjor og at fjerning av skatteklasse 2 vil gjøre situasjonen vanskeligere for allerede fattige familier.

– Skatteskjerpelser for familiene står ikke på blokka til KrF. Det er opplagt en sak som vi ikke ønsker, sier KrFs finanspolitiske talsperson Kjell Ingolf Ropstad til NTB etter finansministerens budsjettredegjørelse i finanstalen torsdag formiddag.

– Godt utgangspunkt

Likevel mener både Venstre og KrF at det såkalt nøytrale budsjettet – resten av opposisjonen mener det er kjedelig og profilløst, med unntak av der det er splittende og provoserende – er et godt utgangspunkt for forhandlinger.

Finanspolitisk talsmann Terje Breivik i Venstre mener budsjettet vil ha økt satsing på klima- og miljøtiltak, skole og utdanning, gründere og nye bedrifter.

– Venstre vil spille en konstruktiv rolle og gjøre et litt grått budsjett både grønnere, rausere og mer framtidsrettet, sier Breivik.

Jensen avviser kritikken og hevder regjeringen har fulgt opp «de enighetspunktene vi har» med KrF og V. Det er dessuten et stort flertall på Stortinget for å avvikle skatteklasse 2, hevder hun.

– Jeg vet at KrF har et litt annet syn, men jeg registrerer også at de har uttalt seg forsiktig så langt, sa Jensen.

Veksten skyter fart

Hun var torsdag mest opptatt av at budsjettet er godt tilpasset vekstkonjunkturen Norge er inne i: økonomien skyter fart, ledigheten faller og flere får seg jobb. Derfor bruker hun nesten ikke mer oljepenger i budsjettforslaget.

Regjeringen foreslår å bruke 231,1 milliarder kroner fra Statens pensjonsfond utland, best kjent som oljefondet. Det er en økning på 6 milliarder kroner i neste års kroneverdi, og tilsvarer 2,9 prosent av oljefondets verdi.

Regjeringen anslår at veksten i norsk økonomi øker til 2,5 prosent neste år. Det er en oppgang fra et anslag på 2,0 prosent for i år, og opp fra 1,0 prosent i fjor. Samtidig legger regjeringen opp til en utgiftsøkning på 1 prosent, hvilket innebærer at det er første gang på fem år at utgiftsveksten er lavere enn ventet BNP-vekst.

Regjeringen mener videre at arbeidsmarkedet er i bedring. Fremover ventes høyere vekst i sysselsettingen og lavere arbeidsledighet. Arbeidsledigheten (AKU-nivå) anslås å gå ned fra 4,3 prosent i år til 4,0 prosent i løpet av neste år.