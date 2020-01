Fire fylkesledere ber Siv Jensen ta Frp ut av regjering

Begeret er fullt for sentrale Frp-ere etter statsminister Erna Solbergs (H) uttalelser om at flertallet i regjeringen – minus Frp – handlet «moralsk riktig» med hjemhentingen av den IS-siktede kvinnen.

Publisert: Publisert: Nå nettopp

Siv Jensen har varslet at Frp vil gå ut av regjeringen dersom de ikke får gjennomslag for «tydelige krav» etter at regjeringen beslutning om å hente hjem en IS-siktet kvinne – mot Frps vilje – ble offentlig kjent. Nå sier flere Frp-topper at Frp bør gå ut av regjeringen uansett. Foto: Heiko Junge

Robert Gjerde

Thomas Spence

Tidligere har bare én av Frps fylkesledere – Odd Eilert Persen i Troms og Finnmark Frp – sagt klart og tydelig at Frp bør gå ut av regjeringen, skriver Aftenposten.

Nå får han følge av tre til som mener Frp bør gå ut av firepartiregjeringen uansett utfall av eventuelle forhandlinger med de andre regjeringspartiene.

– Den Høyre-arrogansen vi nå ser fra Ernas side reagerer våre tillitsvalgte veldig sterkt på. Hun gir uttrykk for en nedlatende holdning som vi har følt på lenge fra Høyre, sier Frps fylkesleder i Møre og Romsdal, Frank Sve, til Aftenposten.

Frank Sve, leder i Møre og Romsdal Frp Foto: Siri Øverland Eriksen

Søndag kveld satt Frp-leder Siv Jensen og resten av partiledelsen i et skjebnemøte på partikontoret i Oslo sentrum for å meisle ut partiets krav for å fortsette i regjeringen. Mandag skal Siv Jensen møte statsminister Erna Solberg (H) for å diskutere kravlisten.

– Erna opptrer arrogant og nedlatende

Fylkesleder Frank Sve har ofte hatt klare meninger, også om egen partiledelse, men har alltid slått ring rundt regjeringsprosjektet.

Nå har også han fått nok og mener at Frp bør gå ut av regjering. Sve begrunner det med at han mener statsminister Erna Solberg «opptrer arrogant og nedlatende» overfor Frp.

– Nok er nok. Jeg mener Frp nå bør gå ut av regjering, sier Sve, og legger til:

– Det er greit at Siv nå kjører prosessen og møter statsministeren mandag, men det må skje et under hvis denne floken skal løses.

Sve sier han ble sjokkert da statsministeren torsdag kveld, i Debatten på NRK, sa at beslutningen om å hente hjem IS-kvinnen dreide seg om «et moralsk dilemma» og at regjeringens flertall (Høyre, KrF og Venstre) løste dilemmaet «på den moralsk riktige måten».

Sve sier denne «ekstreme Høyre-arrogansen» bare har forsterket seg gjennom utspill fra andre Høyre-topper de to siste dagene. Han viser til et utspill fra Hårek Elvenes i VG der Høyres stortingsrepresentant sier at Frp «ikke kan fortsette på samme måten». Og til Høyre-nestor Michael Tetzschner som i Klassekampen advarte Frp mot å utfordre statsministerens autoritet.

– Tilliten til statsministeren er brutt

Også fylkesleder i Innlandet Frp, Johan Aas, sier han nå har fått nok av statsminister Erna Solbergs uttalelser.

– Det er like greit å gå ut av regjering nå. Frp er blitt dolket i ryggen på en slik måte at vi ikke lenger kan snakke om noe samarbeid med de andre partiene.

Johan Aas, leder i Innlandet Frp Foto: Frp

Han sier også at han avventer den videre prosessen og partiledelsen møte med statsministeren mandag.

– Men jeg har ikke noe tro på resultater som vil gjøre oss fornøyd. Vi kan derfor like gjerne gå ut av regjering nå.

Han sier tilliten til statsministeren og de andre partiene i regjeringen er brutt.

– At hun antyder at vi ikke har moral, det er en voldsom overkjøring. Vi ønsker å hjelpe barna, men når moren, som jeg kaller en terrorist, holder barna som gissel for å komme til Norge, så blir det helt umulig for oss, sier han.

– Mange i partiet lytter til Sve

Også Tone E. Ims Larssen, fylkesleder i Oslo, reagerer sterkt på Solbergs uttalelser om moral.

– Det er veldig overraskende at statsministeren mener at jeg, og Frp, ikke har moral. Tidligere har KrF-ere som Knut Arild Hareide og Kjell Magne Bondevik sagt at vi har et dårlig menneskesyn. Nå har vi ikke moral. Når dette kommer fra statsministeren så føler man seg dolket i ryggen.

Hun sier hun er «50–50» i forhold til om Frp bør gå ut av regjeringen eller ikke.

Hun tror mange i partiet i lytter til det Frank Sve sier.

– Frank lyttes til. Og når han er så klar som han er nå, så kan det få stor betydning, sier hun.

Dagfinn Henrik Olsen, fylkesleder Nordland Frp, sier til Aftenposten at han mener Frp nå må gå ut av regjering.

– Nok er nok. Det er ikke heldig for noen av partene i regjeringen at dette fortsetter, sier han til Aftenposten.

Dagfinn Henrik Olsen, leder i Nordland Frp. Foto: Frp

Han sier Nordland Frp ikke formelt har spilt inn dette til partiledelsen ennå og at fylkeslaget nå avventer den videre prosessen.

Frps fylkesleder i Troms og Finnmark, Odd Eilert Persen, er også klar i sin tale:

– Frp må ut av regjering. Det vi holder på med er en katastrofe og er direkte flaut av partiet og ledelsen, skriver han i en SMS.

Fylkesleder Rogaland Frp, Bente Thorsen, sier at stemningen i Rogaland så langt går i retning av å fortsette i regjeringen.

Bente Thorsen, leder i Rogaland Frp Foto: Frp

Fylkesleder Christian Eikeland i Agder sier han vil «gi sine råd internt». Heller ikke Frps fylkesledere i Viken og Trøndelag vil kommentere saken. Det lyktes ikke å få kontakt med fylkeslederne i Vestland Frp eller Vestfold og Telemark Frp.

Også flere av Frps stortingsrepresentanter – Bengt Rune Strifeldt fra Finnmark, Morten Ørsal Johansen fra Innlandet, Kari Kjønaas Kjos fra Viken og Per-Willy Amundsen fra Troms – sier til VG de mener Frp bør gå ut av regjering – uansett utfall av mandagens møte.

Kvinnen som ble hentet hjem fra Syria sammen med sine to barn er siktet for deltakelse i to terrororganisasjoner. Hun sier seg ikke skyldig etter siktelsen.

Publisert: Publisert 19. januar 2020 20:59

Les også

Mest lest akkurat nå