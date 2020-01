Undersøkelse: Stort flertall for at staten bør ta over luftambulansen

7 av 10 mener at staten bør overta driften av luftambulansetjenesten i Norge, ifølge en spørreundersøkelse.

Luftambulansefly stasjonert i Alta. Foto: Foto: Lise Åserud / NTB scanpix

I en undersøkelse Sentio Research har utført for Fagforbundet kommer det fram at 71 prosent mener at starten burde ta over driften av luftambulansetjenesten, skriver Klassekampen. 15 prosent av de spurte mener en privat løsning, slik det er i dag, er den beste.

Nesten alle oppdragene til Babcock, som drifter ambulanseflyene i Norge, foregår i Nord-Norge. 83 prosent av de spurte i undersøkelsen bosatt i de to nordligste fylkene mener at staten skal overta driften.

– Krisen i luftambulansetjenesten har gjort det helt klart for folk flest at dette er en tjeneste som staten må drive selv. Fra før har alle de ansattes organisasjoner samlet seg om det samme kravet. Nå må helseminister Bent Høie og regjeringen lytte til folket og til sine egne ansatte, sier Fagforbundets leder Mette Nord i en epost til Klassekampen.

Ap-leder Jonas Gahr Støre uttalte til VG torsdag at han vil gå inn for statlig overtakelse av luftambulansetjenesten, hvis han blir statsminister etter neste års valg.

Helseminister Bent Høie (H) sa til NTB senere samme dag at han vil avvente en vurdering fra en ekspertgruppe om hva som er den beste løsningen, men han utelukker ikke at statlig drift av luftambulansen kan bli svaret.

1.000 personer fra hele landet deltok i spørreundersøkelsen til Sentio Research.

