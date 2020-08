Siste nytt om koronasituasjonen i Norge

Se pressekonferansen med justis- og beredskapsminister Monica Mæland og helse- og omsorgsminister Bent Høie her.

Publisert: Publisert: For mindre enn 2 timer siden

NTB

Rolf Frøyland Journalist

Helsedirektør Bjørn Guldvog og fagdirektør Frode Forland i Folkehelseinstituttet vil også være til stede.

Pressekonferansen startet klokken 14.

Her er noe av det som ble sagt:

Politiet styrkes

De 400 midlertidige politistillingene som ble opprettet i forbindelse med koronasituasjonen, opprettholdes ut året.

Det opplyser justis- og beredskapsminister Monica Mæland (H) tirsdag.

– Trykket på politiet er fortsatt stort. Politiet vil slå hardere ned på fester og sammenkomster som både forstyrrer orden og er et brudd på smittevernreglene, sier hun.

Mæland mener politiet har taklet den utfordrende situasjonen på en god måte.

– Da må vi sørge for at de har ressursene de trenger for å kunne gjøre jobben sin. Derfor er jeg glad for at vi har fått forlenget de 400 stillingene ut året, sier hun.

– Karantene er ikke en straff

Helseminister Bent Høie mener at det å gå i karantene ikke bør fremstilles som en straff. Samtidig understreker han at man ikke kan teste seg ut av karantene.

– Jeg synes det er synd at karantene fremstilles som en straff. For karantene er ikke en straff – det er en gave, sier helseminister Bent Høie (H) under tirsdagens koronapressekonferanse, og fortsetter:

– Ved å holde deg hjemme i ti dager gir du en gave til menneskene rundt deg. Du sørger for at de ikke blir smittet eller havner i karantene hvis du skulle være så uheldig å være smittet.

Høie sier at helsetjenesten i det siste har fått flere henvendelser fra folk som ønsker å teste seg for korona for å slippe karantene.

– Men du kan ikke droppe karantene hvis du tester negativt tre dager etter at du har kommet hjem fra et rødt land eller to dager etter festen med kompisen som var smittet. Den negative testen viser bare én ting: At du ikke var smitteførende den dagen du testet deg, sier helseministeren.

Fortsatt lav smittespredning i Norge

Smittespredningen er fortsatt på et lavt nivå nasjonalt, selv om det er utbrudd og klynger som krever mye smittespredningsarbeid i kommunene.

Det opplyste fagdirektør Frode Forland i Folkehelseinstituttet (FHI) på tirsdagens pressekonferanse.

Forland sa videre at det etter en økning i antall smittetilfeller i uke 31 og 32, så har tallet gått litt tilbake. Det ligger på 12,9 meldte tilfeller per hundre tusen innbyggere de siste to ukene.

– Antallet innleggelser på sykehus og intensivavdelinger er fortsatt på et lavt nivå. Sist uke ble elleve pasienter innlagt på sykehus og ingen på intensivavdelinger. Det er rapportert ett dødsfall siste uke, sa fagdirektøren.

FHI: Grunn til å beholde munnbindanbefaling litt til

Mandag går myndighetenes munnbindanbefaling ut. Fagdirektør Frode Forland i Folkehelseinstituttet mener det er grunn til å beholde anbefalingen en stund til.

Anbefalingen om å bruke munnbind på kollektivreiser i Oslo og Indre Østfold ble innført fra 17. august og varer i utgangspunktet til 31. august.

På tirsdagens koronapressekonferanse sa Folkehelseinstituttets fagdirektør Frode Forland at smitten nå ligger på omtrent samme nivå som da anbefalingen ble innført, med rundt 50 nye tilfeller om dagen.

– Det er fortsatt et relativt høyt nivå, og jeg tenker at det kanskje er grunn til å beholde det tiltaket over litt lengre tid til vi får målt effekten av det enda bedre, sa Forland.

Helsedirektør Bjørn Guldvog sa at hans direktorat tirsdag har vært i møte med sine kollegaer i de øvrige nordiske landene, der munnbind var ett av temaene.

– Det er interessante erfaringer fra de andre landene, som for eksempel fra Danmark som har innført obligatorisk bruk av munnbind på offentlig transport. Vi har ikke konkludert, men det er viktig å få gode innspill fra de andre landene, sa helsedirektøren.