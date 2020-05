Halve Norge blir hjemme på 17. mai

Annenhver nordmann sier de skal holde seg hjemme i egen bolig på 17. mai, ifølge en undersøkelse.

Foto: Erik Johansen / NTB scanpix

NTB

Ifølge Norsk Koronamonitor fra Opinion svarer 51 prosent at de tror at de i all hovedsak kommer til å bli i sin egen bolig på nasjonaldagen.

– Men langt flere legger opp til å være utendørs eller besøke andre etter at myndighetene begynte å gjenåpne samfunnet og lettet på begrensninger på hvor mange vi kan være sammen med, seniorrådgiver Ola Gaute Aas Askheim i Opinion.

7. mai endret myndighetene retningslinjene og tillater nå forsamlinger på inntil 20 personer privat. På offentlige arrangementer er det tillatt med 50 personer. Etter endringene har andelen som skal feire dagen utendørs nesten tredoblet seg.

I april svarte 11 prosent at de ikke skulle være hjemme 17. mai. Nå er tallet 30 prosent. Andelen usikre har steget fra 19 til 24 prosent i samme periode.