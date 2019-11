Få opplever at ledelsen tar metoo-grep før julebordsesongen

– Det er grunn til å slå alarm. Dette er nedslående tall. To år etter metoo ser det ikke ut til at norske ledere har lært. De har et soleklart ansvar for å beskytte sine ansatte, sier arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie (H) til Dagbladet.

Undersøkelsen er utført av Kantar på vegne av NHO Reiseliv. I undersøkelsen svarer 78 prosent at seksuell trakassering er et tema ledelsen har lite fokus på i tilknytning til julebordet på jobben.

I samarbeid med partnene i arbeidslivet, Arbeidstilsynet og Likestillings- og diskrimineringsombudet lanserer Hauglie et samtaleverkøy som skal gjøre det lettere å snakke om trakassering på jobb.

Verktøyet, som kalles «Sett strek», er bygget opp som en quiz hvor ledere og ansatte i en virksomhet sammen kan gå gjennom tolv ulike dilemmaer knyttet til seksuell trakassering. De ulike svaralternativene skal danne utgangspunkt for refleksjoner og diskusjoner som skal knyttes til eget arbeidsmiljøarbeid.

– To år etter metoo er det ingen ledere som lenger kan si at de ikke visste, sier Hauglie.