Budsjett­forhand­lingene i gang på Stor­tinget

Mandag ettermiddag gikk Arbeiderpartiet og Senterpartiet i forhandlinger med SV i håp om å skape flertall for neste års statsbudsjett.

Smilende oppstart for budsjettforhandlingene mellom regjeringspartiene Ap og Sp på den ene siden av bordet og SV på den andre. Men forhandlingene kan raskt bli krevende. Fra venstre Kari Elisabeth Kaski fra SV, Eigil Knutsen fra Ap og Sigbjørn Gjelsvik fra Sp.

Startskuddet for budsjettforhandlingene gikk noen timer etter at SV hadde lagt fram sitt alternative statsbudsjett.

Startskuddet for budsjettforhandlingene gikk noen timer etter at SV hadde lagt fram sitt alternative statsbudsjett.

Da møttes de tre finanspolitikerne Eigil Knutsen (Ap), som også er leder i finanskomiteen på Stortinget, Sigbjørn Gjelsvik (Sp) og Kari Elisabeth Kaski (SV). I møtet, som bare varte en knapp time, la SV fram sin kravliste.

– Et veldig godt møte, oppsummerte Knutsen til pressen etterpå.

– Vi er ved godt mot, slo Kaski fast.

De tre skal møtes igjen ved 18-tiden mandag.

Betydelige endringer

I sitt alternative budsjett legger SV opp til betydelige endringer, særlig når det gjelder klima og omfordeling, i forhold til regjeringens budsjettforslag.

Blant annet vil SV øke skattene med 23 milliarder kroner, kutte 30 milliarder kroner i fossile tilskudd, innføre en ny omstillingsavgift for oljenæringen og sette av 40 milliarder kroner til grønne satsinger.

SV vil også koble krav om profittfri velferd til forhandlingene.

Den kommende uka kan dermed bli krevende for forhandlerne.

Krevende

– Vi har lagt opp et tidsskjema som gir oss korte frister. Vi ønsker å jobbe raskt og effektivt denne uka, så får vi se hvor langt vi kommer, sier Knutsen.

Finanskomiteen har i utgangspunktet frist til 26. november med sin innstilling. Det betyr at de tre forhandlerne må være enige senest i midten av neste uke for at resten av komiteen skal kunne få komme med sine merknader.

Fristen er allerede blitt utsatt én gang.

– Vi er alle innstilt på å komme i mål, sier Knutsen. Han presiserer at det er viktig å opprettholde en god balanse mellom budsjettet som ligger i regjeringens tilleggsnummer, og SVs krav.

Vil ikke stresse

– Vi ønsker å ha respekt for resten av Stortinget også, som skal behandle fagbudsjettene. Men som alltid i budsjettforhandlinger tar det den tiden det tar, sier Knutsen.

2. desember skal det etter planen være budsjettdebatt i Stortinget.

SV lar seg på sin side ikke stresse.

– Vi er innstilt på å komme i havn, men vi lar oss ikke stresse av fristene, sier Kaski.

– Vi går inn her med vårt alternative budsjett og tydelige prioriteringer. Det viktigste for oss er å komme fram til en god enighet som kutter klimagassutslipp, omstiller Norge i en grønnere retning og får ned de økonomiske forskjellene mellom folk, understreker hun.

Avstand

I regjeringsforhandlingene i Hurdal, som SV som kjent trakk seg fra, skal det ha vært stor avstand mellom særlig Senterpartiet og SV.

Spørsmålet som henger over forhandlingene, er om SV vil få mer gjennomslag i Stortinget enn de fikk i Hurdal.

På spørsmål fra NTB om hva som kan bli den store nøtten i forhandlingene, svarer Sp-forhandler Gjelsvik:

– Det får vi se. De skal legge fram sine krav nå, og så får vi ta det derfra.