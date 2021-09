KrF-topp i Rogaland: – Det kan godt være at Ropstad ikke er den rette til å lede partiet

Kjell Ingolf Ropstad vil lørdag varsle om han kommer til å fortsette som partileder i KrF eller ei. Her fra da KrF-lederen ankom fredagens pressekonferanse.

Hadle Rasmus Bjuland, 2.-kandidat for Rogaland KrF og nestleder i KrFU, har fortsatt tillit til Kjell Ingolf Ropstad, men åpner for at partiet må finne ny partileder: - Ingen er fredet, sier han.

Publisert: Publisert: For mindre enn 30 minutter siden