Hareide tror Støres gudstro kan tippe tvilerne

– At det har en viss betydning ser jeg ikke bort ifra, sier Hareide i et intervju med VG.

Hareide gikk på et sviende nederlag på fylkesårsmøtet i Rogaland lørdag, der hele 15 av de 16 delegatene som ble valgt til å representere fylkeslaget på det ekstraordinære landsmøtet 2. november går inn for at KrF skal søke regjeringsmakt med dagens regjering. Hareide uttalte lørdag at han frykter en smitteeffekt.

Selv om Jonas Gahr Støre offentlig har sagt at han er kristen, vil ikke det ha noe å si for rådet Hareide skal gi landsmøtet fra talerstolen om snaue to uker.

– Jeg kommer ikke til å legge vekt på det, men det er klart at relasjonen har betydning, selvfølgelig, sier Hareide. Han innrømmer at det kan være en fordel for hans syn at de som sitter i landsmøtesalen vet at Ap-lederen er kristen.

– Det er ikke negativt. Det har noe betydning, men er ikke avgjørende, sier han.

