Regjeringspartiene med nytt tilbud til KrF

Finpuss og en ekstra runde med faktasjekk av lørdagens interne budsjettarbeid i Høyre, Frp og Venstre, ble oppgitt som grunn til at forhandlingsmøtet på Stortinget søndag ettermiddag ble utsatt med halvannen time.

– Nå har vi kommet med et nytt tilbud, så da blir det nok noen timers arbeid, sa Høyres finanspolitiske talsmann og finanskomiteens leder Henrik Asheim på vei inn.

Nær streken

Venstres finanspolitiske talsmann Abid Raja la an en optimistisk tone, mens Fremskrittspartiets finanspolitiske talsmann Helge André Njåstad varslet at det ikke er veldig mye mer å gå på.

– Jeg vil tro at KrF vil mene at dette helt ferske tilbudet er betydelig bedre enn sist vi så dem. Vi nærmer oss slutten og forhåpentlig når vi fristen tirsdag, sa Raja.

– Vi har kommet KrF i møte i hvert eneste møte. Nå nærmer vi oss streken, understreket Njåstad.

Ifølge Asheim gjenstår det flere enkeltsaker før forhandlingene er i mål.

Barnetrygden

KrFs hovedkrav er en økning av barnetrygden for lavinntektsfamilier, finansiert gjennom økt skatt for de med inntekt over 2 millioner kroner. Dette er fortsatt den store nøtten i budsjettforhandlingene. Regjeringspartiene har blankt avvist en økning av det samlede skatte- og avgiftstrykket.

Ropstad ville før søndagens møte ikke kommentere om det er et mulig kompromiss å skru på skattemodellen uten å øke skattene samlet.

– Det får vi ta i forhandlingsrommet, sa han.

Ny grønn avgift?

Om KrF vil legge inn kreative forslag i tolvte time – som plastposeavgift eller flyseteavgift – kunne Ropstad ikke utelukke.

– Vi har hatt mange gode forslag til inndekning. Så jeg har forventninger om at vi skal komme i mål enten ved å kutte utgifter på noen områder, eller øke avgifter på miljø slik at det lønner seg å velge grønt, antydet han.