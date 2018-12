En bil truffet av steinras på E 18: – Vi hørte et høyt smell

TVEDESTRAND: – Nødetatene er på vei til stedet nå. Vegtrafikksentralen er varslet og vil sørge for omdirigering av trafikken. Det er ikke passasje på stedet. Vi har ikke fått meldinger om personskader, sier Øyvind Hægeland, operasjonsleder i politiet, like etter steinraset som meldt klokken 16.22 lørdag ettermiddag.

Raset gikk i Songe i Aust-Agder, og veien er stengt i begge kjøreretninger. En bil ble truffet av steinraset.

– Sjokkerte, men rolige

Charlotte Ausland (26) og hennes far Ole Ragnar Ausland var på vei mot Kristiansand, og kom til stedet like etter at raset gikk.

– Vi hørte et høyt smell og var den først bilen som kom til stedet. Vi gikk ut av bilen og snakket med dem som var i bilen som ble truffet av raset. De var naturligvis sjokkerte, men overraskende rolige, sier Charlotte Ausland til Fædrelandsvennen.

26-åringen fra Kristiansand sier hun er glad det kun var materielle skader som møtte henne.

Omkjøring rundt Vegårshei

– Det var et skikkelig ras og skremmende å møte på noe sånt. Guri land så godt det var at vi ikke kom frem til et mer grusomt syn, sier hun.

Operasjonsleder Hægeland oppfordrer bilister til å følge med på Vegvesenet sine nettsider for informasjon om omkjøringsmuligheter. Tunge kjøretøy må blant annet kjøre veg 415, 414 og 416 via Vegårshei.

– Det kan ta tid før veien blir ryddet, melder operasjonsleder.

Entreprenør har nå startet opprydding på stedet med hjullaster. Det er foreløpig ikke klart om det er behov for ytterligere sikring, melder politiet klokka 17.35.

