Veien fremdeles stengt etter steinras på E 18 - venter på geologer

TVEDESTRAND: – Nødetatene er på vei til stedet nå. Vegtrafikksentralen er varslet og vil sørge for omdirigering av trafikken. Det er ikke passasje på stedet. Vi har ikke fått meldinger om personskader, sier Øyvind Hægeland, operasjonsleder i politiet, like etter steinraset som meldt klokken 16.22 lørdag ettermiddag.

Raset gikk i Songe i Aust-Agder, og veien er stengt i begge kjøreretninger. Politiet meldte om en bil som ble truffet av steinraset.

Kjørte inn i steinblokkene

Politibetjent Solveig Aanonsen, ved Tvedestrand lensmannskontor, sier bilen ikke ble truffet av raset, men kom så tett på raset at føreren ikke klarte å unngå å kjøre inn i steinblokkene.

Baard Larsen

– Slik politiet har forstått det kjørte personbilen inn i raset og traff de to første steinene som raste ut. Bilen har derfor betydelige skader i fronten, sier hun.

I bilen satt to godt voksne menn, som ble undersøkt av legepersonell på stedet. Ingen av dem skal ha kommet fysisk til skade.

03811-Tipser

– Sjokkerte, men rolige

Charlotte Ausland (26) og hennes far Ole Ragnar Ausland var på vei mot Kristiansand, og kom til stedet like etter at raset gikk.

– Vi hørte et høyt smell og var den først bilen som kom til stedet. Vi gikk ut av bilen og snakket med dem som var i bilen som ble truffet av raset. De var naturligvis sjokkerte, men overraskende rolige, sier Charlotte Ausland til Fædrelandsvennen.

03811-tipser

26-åringen fra Kristiansand sier hun er glad det kun var materielle skader som møtte henne.

Stengt mellom Lundesletta og Songedumpa

– Det var et skikkelig ras og skremmende å møte på noe sånt. Guri land så godt det var at vi ikke kom frem til et mer grusomt syn, sier hun.

Kort tid etter raset kom entreprenør til stedet for å starte opprydding med hjullaster.

Lørdag kveld er E 18 fremdeles stengt mellom Lundesletta og Songedumpa.

Politibetjent Aanonsen kan ikke si når veien åpnes igjen, men at politiet venter en tilbakemelding fra Statens Vegvesen.

Geologer skal vurdere sikkerheten

– Entreprenøren og veivesenet skal ta en vurdering på hvor lenge veien skal holdes stengt. Det gjenstår en del rydningsarbeid, og geologer skal i tillegg se på fjellet, sier Aanonsen.

Entreprenøren Mesta sier Fædrelandsvennens reporter på stedet at det tidligere skal ha gått to mindre ras i samme område.

Operasjonsleder Hægeland oppfordrer bilister til å følge med på Vegvesenet sine nettsider for informasjon om omkjøringsmuligheter.

Tunge kjøretøy er foreløpig anbefalt å kjøre veg 415, 414 og 416 via Vegårshei, mens personbiler kan kjøre om Gamle Songevei.

Baard Larsen

Baard Larsen

