Abortsaken skaper frykt for mer splittelse i KrF

Abortsaken er blant de sakene det står mest strid om i regjeringsforhandlingene som onsdag startet på Hadeland.

NTB har snakket med flere som var på «rød» side i kampen om KrFs retningsvalg. Den endte som kjent med at «blå» side vant, ikke minst på grunn av det nestleder Kjell Ingolf Ropstad løftet fram som en «historisk mulighet» til å få endret abortlovens paragraf 2c etter at statsminister Erna Solberg (H) åpnet døra.

Paragrafen åpner for abort etter uke 12 dersom det er stor fare for at barnet kan få alvorlig sykdom.

Skjør tillit

Ropstad leder nå KrFs delegasjon i forhandlingene med Høyre, Frp og Venstre om en ny regjeringsplattform. Men to av de mulige regjeringspartnerne – Venstre og Frp – har steilt motsatt seg enhver endring i abortloven. KrF-ledelsen innser at det ikke er noen garanti for seier på dette punktet.

– Det vil være et nederlag hvis vi ikke lykkes, men slik er politikken, sa Ropstad til NRKs Politisk kvarter onsdag morgen.

Men ifølge en sentralt plassert kilde i KrF kan nettopp det å ikke lykkes føre til ytterligere splid i partiet, som allerede er delt omtrent på midten etter retningsvalget.

– Det blir vanskelig for samholdet og tilliten innad dersom Ropstad ikke leverer på 2c, sier kilden, som ikke ønsker å bli sitert med navn.

– Men samtidig tror jeg det blir for belastende for regjeringen å gå med på dette, sier kilden.

– Fånyttes

KrFs fylkesleder i Telemark, Erik Næs, mener at Ropstad la alle eggene sine i én kurv da han brukte abortsaken til å vinne retningsvalget.

– Og én ting er å få gjennom noe i forhandlingene. Men hvis det ikke har støtte i befolkningen, er det jo fånyttes, sier Næs, som heller anbefaler å bruke regjeringsforhandlingene til å få i gang en debatt i samfunnet om abortloven.

– Skal abortloven endres, må det være til noe som har støtte i flertallet av befolkningen, sier Næs.

– Og hvis alle eggene i Ropstads kurv knuses, hvilke konsekvenser vil det ha?

– Det vil jeg ikke si noe om nå. Det får vi ta når vi får resultatet.

– Helheten avgjør

Fylkesleder Ingelin Noresjø i Nordland er enig i at abortsaken skapte store forventninger på det ekstraordinære landsmøtet i november.

– Men for meg er det helheten i politikken som avgjør. Endring av abortloven er én av sakene, men ikke tungen på vektskåla for meg. Men jeg vet jo at det er veldig viktig for andre i partiet, sier hun.

Samtidig betyr KrFs lave oppslutning på meningsmålingene at de må få store gjennomslag i forhandlingene, understreker Noresjø.

– Vi må ha gjennom saker som appellerer til våre velgere, ellers vil man tenke at det ikke var verdt det. Vi skal gå sammen som et samlet parti også etterpå, sier hun.

