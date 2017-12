Tirsdag kommer «Synne-floden»

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE), har hevet farenivået til oransje, som er det nest høyeste. Opptil 400 millimeter nedbør kombinert med høye temperaturer og vind gjør at NVE frykter en alvorlig situasjon med sannsynlighet for alvorlige skader.

– Folk bør tenke tilbake til flommen i oktober 2014, eller desember 2015, sier vakthavende hydrolog i NVE, Erik Holmqvist.

Tenk tilbake til 2014 og 2015

I oktober 2014 førte store nedbørsmengder, kombinert med snøsmelting i fjellet, til store folmskader spesielt i Hordaland og Sogn og Fjordane. Flere hundre ble evakuert, fem hus i Odda og tre hus i Flom ble tatt av vannmassene, og veinettet fikk store skader. Flommen gjorde skader for over 400 millioner kroner i følge tall fra forsikringsselskapene.

I desember 2015 slo uværet «Synne» inn over vestlandet. Egersund ble hardt rammet. I Hellelandsvassdraget som går langs E39, steg vannet fire meter over normal vannstand. De store nedbørmengdene førte til flom, ras, stengte veier og jernbaner og innstilte ferger.

Vær forberedt

Hydrolog Holmqvist i NVE mener at vi bør tenke tilbake, og gjøre forberedelser for det som kan komme de neste dagene.

– Det er vanskelig å se hvor den meste av nedbøren kommer, men det ligger store mengder snø i fjellene og i tillegg til store nedbørsmengder, er det fare for snøskred, flomskred og sørpeskred, sier han.

Mesteparten av nedbøren kommer allerede tirsdag – da er det meldt opptil 200 millimeter i løpet av 24 timer. Det ventes ytterligere 100 millimeter nedbør onsdag og opptil 60 millimeter torsdag.

Flomvarselet gjelder for Rogaland og Hordaland, men også Møre og Romsdal og Sogn og Fjordane vil merke den kraftige nedbøren. Situasjonen blir forverret av at relativt høye temperaturer sørger for kraftig snøsmelting i tillegg til den voldsomme nedbøren.

Opptil 400 millimeter regn

Meteorologisk institutt melder om mest nedbør i området mellom Boknafjorden og Hardangerfjorden. Det ventes lokalt svært mye nedbør i indre og midtre strøk av Hordaland og Rogaland, og noe av den kraftige nedbøren kan starte allerede mandag kveld.

Været medfører stor fare for jord- og sørpeskred. Med gjeldende prognose er sørlige deler av Vestlandet mest utsatt på tirsdag. Regnet vil avta noe til kvelden, men så vil det fortsette med nedbør onsdag og torsdag.

Onsdag og torsdag kan deler av Sogn og Fjordane og Møre og Romsdal også være utsatt. Faren for jord-, sørpe- og flomskred øker spesielt tirsdag ettermiddag, heter det i varselet fra NVE, som også advarer om at noen veistrekninger kan være utsatt for ras.

Snøskredvarsel

For alle områder i nordøstlige delen av Rogaland, som Sirdal, Røldal, Suldal og Sauda med flere (Se Varsom.no) har NVE utstedt et snøskredvarsel på aller høyeste farenivå – rødt nivå 4 – for tirsdag.

Svært store nedbørmengder kombinert med kraftig vind bidrar til å øke snøskredfaren. Naturlig utløste middels store skred må forventes under mildværsgrensa i alle himmelretninger og i leområder høyere opp, skriver NVE på nettsiden varsom.no . All ferdsel i og i nærheten av skredterreng frarådes.

– Rødt nivå betyr at man bør holde deg unna bratt skiterreng. Da kan naturen selv utløse snøskred, sier Erik Holmqvist, vakthavende hydorlog ved NVE.

Også i de sørlige delene av Hordaland vil snøskredfaren være stor.

I de områdene som får mye nedbør frarådes all ferdsel i og i nærheten av skredterreng, melder NVE.