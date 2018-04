Høyre sier ja til assistert befruktning for enslige

Det ble klart da partiet behandlet en rekke forslag om bioteknologi lørdag. Spørsmålet om assistert befruktning for enslige har skapt stor intern debatt i partiet.

Tilhengerne av assistert befruktning for enslige argumenterte i landsmøtesalen for at det fødes for få barn i Norge, at barn med én forelder ikke har dårligere forutsetninger i livet, og at det finnes behandling tilgjengelig i våre naboland.

– Det tilsier etter mitt syn at denne typen behandling bør gjøres tilgjengelig i Norge, men tilpasset norske lover og regler, sa Ingrid Schjøtskift, gruppeleder i Trondheim Høyre.

For motstanderne av assistert befruktning for enslige står argumentet med at barn bør ha to foreldre sentralt. Margret Hagerup fra Rogaland advarte landsmøtet mot å vedta noe som «ikke er til barnas beste».

– Skal Høyre være partiet som oppløser familien? spurte Hagerup.