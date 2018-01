Stordalen gir 25 milliarder til barna

Stordalen senior beholder kontrollen, men overdrar eierskapet i Strawberry Holding AS, som blant annet inkluderer hotellselskapet Nordic Choice Hotels, til barna.

– Dette handler om at den dagen jeg ikke lenger er her, så vil barna mine overta ansvaret for konsernet på en måte som sikrer langsiktighet og kontinuitet, sier Petter A. Stordalen i en pressemelding.

Overføringen innebærer i praksis ingen endringer utover eierskapet innad i familien. Petter A. Stordalen vil fortsette å kontrollere selskapet så lenge han lever. Men muligheten for at konsernet selges, deles opp eller børsnoteres blir stanset. Dette gjøres for å sikre kontinuitet, langsiktighet og skape trygghet for de ansatte, ifølge Stordalen.

– Jeg har ingen planer om å pensjonere meg, men det er en forsikring om at barna vil overta ansvaret for konsernet hvis jeg skulle bli utsatt for en flyulykke eller på annen måte ikke lenger er her. Slik sikrer vi langsiktighet og kontinuitet ved å hindre muligheten for å selge, splitte opp eller børsnotere konsernet, sier Stordalen.

