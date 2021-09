Erna Solberg: – Utrolig trist sak

Statsminister Erna Solberg (H) legger lokk på samtaler mellom henne og Kjell Ingolf Ropstad etter hans avgang som statsråd og KrF-leder.

Geir Søndeland Journalist

Publisert: Publisert: For mindre enn 50 minutter siden

Olaug Bollestad (KrF) overtar barne- og familieministerens oppgaver i regjering.

– Kjell Ingolf Ropstad ringte meg sent i går kveld og informerte meg om at han ville gå av som KrF-leder. Han ba også om å få gå av som statsråd, sier statsminister Erna Solberg (H).

Han uttrykte forståelse for Ropstads ønsker i samtalen fredag kveld, men hun legger lokk på andre detaljer i samtalene.

– Hvordan reagerte du på at Kjell Ingolf Ropstad fredag ettermiddag ville fortsette som partileder og statsråd. Han oppfattet i går at han var skikket til dette.

– Du spør meg om spørsmål der jeg har gode samtaler med mine statsråder på veien. Derfor forholder jeg med til de samtalene jeg har med dem, ikke de medieoppslagene som er, sier hun til Aftenbladet.

– Oppfatter du at Ropstad går av på grunn av feil han har gjort eller på grunn av medietrykket som har oppstått?

– Jeg oppfatter at han går av fordi han har gjort feilvurderinger som han har beklaget. De har igjen gjort det vanskelig for ham å få den tilliten du trenger når du for eksempel skal sitte i regjering eller i et partiet, sier statsministeren.

Skryter av Ropstad

Solberg takker Ropstad for hans innsats i regjeringen og drar gjennom en rekke enkeltsaker som han har bidratt til.

Han får også skryt for gode råd og lederskap gjennom pandemien.

Men:

– Vi politikere må være varsomme. Vi må følge opp intensjonene i ordningene. Gjør vi feil, må vi rydde opp, sier Solberg.

– I denne saken har Statsministerens kontor orientert Ropstad om hvordan vi oppfatter regelverket, men vi har hele veien bedt statsråden selv ta kontakt med Skatteetaten om sin konkrete sak. I ettertid ser vi at vi at man må skriftliggjøre klargjøringer, sier statsministeren.

Formelt går Ropstad av som statsråd i ekstraordinært statsråd mandag. Landbruks- og matminister Bollestad overtar ansvaret for Barne- og familiedepartementet inntil videre.

– Jeg synes dette er en utrolig trist sak. Jeg håper Kjell Ingolf rydder opp med Skatteetaten, sier Solberg.

Legger lokk på Ropstad-samtaler

– Er du glad for at Aftenposten avdekket dette?

– Jeg synes det er viktig at vi har gode gravejournalister, jeg synes det er viktig at man finner fram saker, og jeg synes det er viktig at vi får søkelys på oss som regjeringsmedlemmer og stortingsrepresentanter. Så er det en viktig vekker om at vi må følge intensjonen i ordningene på ulike områder. Så er det også viktig at det ikke slår ut andre veien og ender opp med at det er grupper i samfunnet som mener at det å bli politiker og stille opp til et folkevalgt verv, blir vanskelig fordi det krever både økonomiske muskler til å håndtere flytting og flyttekostnader, i tillegg til andre utfordringer det er med å være langt vekke.

– Hva er det ved SMKs håndtering du eventuelt vil beklage?

– Det er at man burde ha skriftliggjort og sikret at deres fortolkning etter samtale med Skatteetaten var i overensstemmelse med konklusjonene fra Skatteetaten. Det er mange ulike biter av historie i hva som har vært beslutninger over mange år som vi må ha med i dette grunnlaget. Det er viktig at man skriftliggjør konklusjoner som kan ha så stor betydning, sier Solberg til Aftenbladet.